Revitalização completa do Aeroporto de Altamira termina em dezembro

Os obras no Aeroporto de Altamira, no oeste do Pará, iniciadas em novembro do ano passado, caminham para a fase final e a previsão é que sejam concluídas em dezembro. De acordo com informações repassadas pela Infraero e divulgadas pelo Ministério da Infrestrutura, responsável pela execução dos trabalhos, ainda nesta semana será concluída a penúltima etapa de revitalização das instalações, com a finalização dos reparos e da ampliação do terminal de passageiros. Com isso, os serviços de check-in, de embarque e de desembarque, que estavam em local provisório, passarão a serem feitos nos espaços já revitalizados. Já o acabamento da parte externa do terminal, que corresponde à última fase de obras, será finalizado antes do fim do ano.

Segundo o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, nesta semana as obras alcançaram a etapa final do bloco de intervenções iniciada em novembro de 2021 e orçadas em R$ 3,65 milhões. "São recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil [FNAC], um instrumento fundamental à revolução que temos promovido na aviação regional pelo Brasil, que vai possibilitar a ampliação da capacidade e da segurança operacional nos aeródromos do interior do país”, destaca.

O Aeroporto de Altamira é o 11º em movimentação de passageiros da região Norte. Somente nos dez primeiros meses deste ano, mais de 67 mil viajantes passaram pelo terminal aéreo – movimento 17% maior na comparação com o mesmo período do ano passado. “Obras assim permitem o aumento na oferta de voos regionais e representam mais conforto e comodidade aos usuários”, acrescenta Sampaio.

Desde 2019, o Governo Federal vem promovendo diversas benfeitorias no sítio aeroportuário de Altamira, onde já foram investidos quase R$ 5,5 milhões. Entre os serviços executados estão a renovação da sinalização horizontal em áreas de movimentação de aeronaves; recuperação da cerca operacional e de pavimentos aeroportuários; recapeamento de vias de acesso e estacionamento de veículos; e modernização do circuito interno de TVs, além da aquisição de equipamentos de segurança operacional.

A renovação das áreas de embarque e desembarque, bem como a reforma na área externa, fecham o ciclo de trabalhos de modernização executados pela Infraero, que em 2023 passará a gestão do terminal de Altamira ao Consórcio Novo Norte, grupo vencedor do leilão para o Bloco Norte da 7ª rodada de concessões aeroportuárias, promovida pelo Governo Federal em agosto deste ano.