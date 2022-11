Uso de máscaras volta a ser obrigatório em aviões e aeroportos a partir desta sexta-feira (25)

A decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que tornou novamente obrigatório o uso de máscaras em aviões e aeroportos no Brasil começa a valer a partir desta sexta-feira (25). Conforme resolução aprovada na noite de terça-feira (22), no interior das aeronaves e demais ambientes dos terminais, será permitida a remoção do item de proteção apenas para hidratação e alimentação. Para crianças com menos de 3 anos de idade, pessoas com transtorno do espectro autista, deficiência intelectual, deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado da proteção, o uso de mascáras não é obrigatório.

VEJA MAIS

Votaram a favor da medida os diretores Alex Machado, Rômison Rodrigues Mota, Meiruze Sousa Freitas e o diretor-presidente, Antonio Barra Torres. Relator da proposta, o diretor Daniel Pereira foi o único contrário à obrigatoriedade, que também esteve em vigor entre 2020 e 17 agosto de 2022.

A nova resolução considerado o aumento expressivo de casos de Covid-19 nas últimas semanas. O documento proíbe as seguintes situações: