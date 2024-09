Reunião técnica do G20 Turismo começa em Belém nesta quinta; evento segue até sábado

Belém recebe, desde esta quinta-feira (19), ministros do Turismo de todo o mundo para uma intensa agenda de debates, reuniões técnicas e encontro de líderes que tratarão o futuro do setor no âmbito mundial. O evento conta com a presença de membros e representantes do G20 Turismo. O “Grupo dos 20” é formado pelas 19 maiores economias do mundo mais a União Africana e a União Europeia.

O primeiro dia de programação foi dedicado à última reunião técnica do G20 Turismo. Cabe ao grupo a responsabilidade pela construção de propostas para o setor que serão entregues na reunião da Cúpula de Líderes, em novembro, no Rio de Janeiro. O evento foi aberto com um discurso de boas-vindas da secretária executiva do Ministério do Turismo do Brasil, Ana Carla Lopes.

Segundo ela, é “muito importante” ser mais uma vez palco de discussões e boas práticas que estão sendo levadas para o mundo. “Receber aqui delegações de tantos países de todo os continentes é muito gratificante e enaltece o papel do Brasil e, principalmente, da Amazônia”, declarou.

A secretária explicou que o G20 ocorre ao longo do ano todo, presidido pelo Brasil, e o grupo do Turismo começou em Brasília, passou pelo Rio de Janeiro e finaliza em Belém, com uma carta que será levada à Presidência da República no encontro dos presidentes em novembro, no Rio de Janeiro. “Aqui a gente está finalizando os assuntos que tratam de qualificação, financiamento público e privado e turismo sustentável”.

A programação continua nesta sexta-feira (20), a partir das 9h30, com a abertura oficial do G20 Turismo, que contará com a presença de autoridades, incluindo o ministro do Turismo do Brasil, Celso Sabino; o secretário-geral da ONU Turismo, Zurab Pololikashvili; a presidente do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), Julia Simpson; o presidente do Conselho Executivo da ONU Turismo, Ahmed Al Khateeb; e o governador do Pará, Helder Barbalho.

Durante todo o dia, serão realizados debates importantes sobre sustentabilidade, parcerias entre os setores públicos e privados e o turismo gastronômico promovidos pela ONU Turismo e pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC).

Encerrando as atividades do G20 Turismo em Belém, o dia 21 de setembro, sábado, será marcado pela reunião ministerial. No evento, as propostas trabalhadas em todas as reuniões técnicas do grupo ao longo do ano serão debatidas e finalizadas como entrega da Presidência do Brasil para o turismo.

Confira a programação do G20 Turismo

Sexta-feira (20)

09h30: Abertura conjunta com discurso das autoridades presentes

10h30: Fórum de Sustentabilidade da ONU Turismo: “Turismo: Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável”

10h45: Diálogo Ministerial da ONU Turismo: "Promovendo Políticas para Avançar a Sustentabilidade no Turismo"

13h30: Global Cuisine and Tourism Gastronomy

14h15: Fórum WTTC - Diálogo entre setores público e privado sobre Turismo

Sábado (21)

09h35: Boas-vindas pelo ministro do Turismo do Brasil, Celso Sabino

13h30: Coletiva sobre a avaliação do encontro e resultado da reunião