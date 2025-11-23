Capa Jornal Amazônia
Economia

Economia

Restituição do IR: veja se você é um dos quase 5 mil paraenses contemplados no novo lote

No Pará, contribuintes irão receber valores que somam R$ 8.238.589,79

Fecomércio aponta que 46% dos endividados estão em atraso por mais de 90 dias

Na próxima sexta-feira (28/11), a Receita Federal fará o pagamento do lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao mês de novembro, que inclui restituições de declarações de 2025 entregues fora do prazo ou com pendências depois regularizadas, além de créditos residuais de anos anteriores.  No Pará, R$ 8.238.589,79 serão distribuídos entre 4.873 contribuintes.

Conforme informações divulgadas pela Receita Federal, na 2ª Região Fiscal, que abrange, além do Pará, os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Roraima e Rondônia, 10.298 contribuintes terão direito a R$ 23.729.276,03

Em todo o país, o lote residual contempla 214.310 restituições, totalizando R$ 494.087.553,79. Do montante total, R$ 296.950.774,30 serão destinados a contribuintes com prioridade legal: pessoas idosas acima de 80 anos; contribuintes entre 60 e 79 anos; pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave; profissionais cuja principal fonte de renda seja o magistério.

Além disso, 138.164 contribuintes receberam prioridade por terem utilizado a Declaração Pré‑preenchida ou por optarem por receber a restituição via PIX. Foram incluídas ainda 23.602 restituições para contribuintes não prioritários. 

Como consultar

A consulta ao lote está disponível desde as 10h de sexta-feira (21). Para verificar se está contemplado, o contribuinte deve acessar o portal da Receita Federal: www.gov.br/receitafederal e selecionar Meu Imposto de Renda. Em seguida, consultar a Restituição. A página traz instruções detalhadas e o extrato de processamento no e‑CAC, que permite ao cidadão verificar pendências e, se necessário, corrigir a declaração.

A Receita Federal também disponibiliza aplicativo para dispositivos móveis que permite consultar liberações de restituições e a situação cadastral no CPF. 

Pagamento e procedimentos em caso de problemas bancários

A restituição é paga exclusivamente em conta bancária de titularidade do contribuinte. Em caso de erro nos dados bancários ou problema na conta de destino, o Banco do Brasil oferece serviço de reagendamento no prazo de até um ano da primeira tentativa de crédito, para que o contribuinte corrija os dados e solicite nova tentativa.

O reagendamento pode ser feito pelo Portal BB: https://www.bb.com.br/irpf ou pelos telefones: 4004‑0001 (capitais); 0800‑729‑0001 (demais localidades) e 0800‑729‑0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos)

Ao utilizar o serviço, o contribuinte deve informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração; em seguida, aguardar a nova tentativa de crédito.

Se o contribuinte não resgatar o valor da restituição dentro de um ano, deverá solicitar pelo Portal e‑CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando: Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda > Solicitar restituição não resgatada na rede bancária.

