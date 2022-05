Restituição do imposto de renda: Confira o calendário e saiba como consultar

O prazo para a entrega da declaração de imposto de renda foi alterado pela Receita Federal, tendo sido adiado para o dia 31 de maio. Entretanto, a data para o recebimento da restituição não foi alterada, estando marcada também para o dia 31 de maio. A fila para o recebimento da restituição do imposto de renda não segue uma ordem. Os primeiros a entregarem têm mais chances de receber mais rápido.

Porém idosos, professores e pessoas com deficiência ou doenças graves não entram na fila. Tem prioridade no pagamento e portanto recebem antes dos demais contribuintes. Usualmente o primeiro lote da restituição é quase todo dedicado a esses grupos. Caso sua declaração tenha tido alguma correção e você tenha entregue uma declaração retificadora, você vai para o final da fila da restituição.

Calendário dos pagamentos de restituição em 2022 será dividida em cinco lotes:

1º lote: 31 de maio (mesmo dia em que termina o prazo para entrega da declaração)

2º lote: 30 de junho

3º lote: 29 de julho

4º lote: 31 de agosto

5º lote: 30 de setembro

Quando vai ser paga a minha restituição?

Apesar das datas definidas, não é possível saber com antecedência quando a sua restituição será paga. Na véspera do pagamento de cada lote, você pode conferir se a sua foi incluída. Para isso, você pode acessar o site da Receita Federal e receber essa informação utilizando o número de seu CPF e a data do seu aniversário.

Problemas na declaração podem atrasar a restituição

É necessário estar atento para o andamento do processamento da declaração. Caso existam erros ou inconsistências, o pagamento da sua restituição fica travado. Se não forem resolvidos através de uma declaração retificadora, sua declaração irá para a malha fina. Nessa situação, a restituição só é paga através de lotes residuais, que acontecem no final do ano ou no ano seguinte.

Para consultar o andamento da declaração, basta acessar o site do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte da Receita Federal, informando seu CPF e data de nascimento ou através da sua conta “gov.br” que permite acesso a todos os sites do governo federal. Siga os passos “Meu Imposto de Renda”, “Processamento” e “Extrato do Processamento”, e depois clique no ano que deseja consultar.