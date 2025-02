Reserva de níquel no Pará com potencial para 300 milhões de toneladas é vendida para a China

O Grupo Anglo American vendeu todo o seu negócio de níquel no Brasil para a empresa MMG Singapore Resources Pte. Ltd, subsidiária integral da chinesa MMG Limited (MMG). A negociação de venda pode chegar a US$ 500 milhões. Entre os projetos envolvido no acordo, está o de uma reserva chamada Jacaré, no sul do Pará, que tem potencial para aproximadamente 300 milhões de toneladas de recursos minerais. As informações foram divulgadas pelo Estadão Conteúdo.

"A venda do nosso negócio de níquel, após um processo altamente competitivo, marca mais um importante passo rumo à simplificação do nosso portfólio, para a criação de uma empresa mais valiosa, focada em cobre, minério de ferro premium e nutrientes agrícolas", disse Duncan Wanblad, presidente do Grupo Anglo American.

Segundo a empresa, que anunciou a negociação nesta terça-feira (18.02), o acordo envolve dois ativos operacionais de ferroníquel presentes em Goiás - Barro Alto e Codemin (Niquelândia) -, junto a dois projetos minerais de níquel para desenvolvimento futuro: Morro Sem Boné (Mato Grosso) e Jacaré (Pará).

O níquel é um metal amplamente utilizado em diversos setores, desde a produção de aço inoxidável, utilizado, por exemplo, em panelas, eletrodomésticos e automóveis, até a produção de baterias elétricas.

A MMG deve desembolsar, inicialmente, US$ 350 milhões na conclusão do negócio; mais uma parcela diferida e condicional de até US$ 100 milhões atrelada ao preço de venda do níquel; além de um valor adicional de até US$ 50 milhões vinculados à decisão do desenvolvimento futuro dos projetos minerais. O valor do pagamento inicial está sujeito a ajustes usuais na data do fechamento, prevista para o terceiro trimestre deste ano

Cao Liang, CEO da MMG, se disse entusiasmado com a aquisição da operação de níquel da Anglo American, que proporciona uma diversificação importante para o negócio e fortalece a presença da empresa na América Latina. No ano passado, as plantas de processamento de ferroníquel de Barro Alto e Niquelândia produziram 39.400 toneladas de níquel. Além do potencial de 300 milhões de toneladas de recursos minerais no projeto Jacaré, o Morro Sem Boné (MSB), também envolvido na negociação, tem potencial de 65 milhões de toneladas.

A MMG - empresa de mineração internacional, subsidiária da China Minmetals, que uma organização estatal e uma das maiores mineradoras na China -, já opera e desenvolve projetos de cobre, zinco e outros metais básicos na Austrália, Botsuana, República Democrática do Congo, Peru e Canadá.