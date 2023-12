Explosão em fábrica de níquel mata 13 pessoas e deixa 38 feridos na Indonésia; vídeo

Uma fábrica de processamento de níquel explodiu, neste domingo (24), na região leste da Indonésia, na ilha de Sulawesi. O acidente matou pelo menos 13 pessoas. Outros 38 funcionários estão feridos, de acordo com informações do parque industrial local.

O incidente ocorreu por volta das 5h30 (horário local) na fábrica da "Indonesia Tsingshan Stainless Steel" (ITSS), conforme anunciado pelo porta-voz do "PT Indonesia Morowali Industrial Park" em comunicado. O porta-voz do complexo industrial destacou que entre as vítimas fatais, oito eram indonésios e cinco chineses. O grupo chinês 'Tsingshan Holding Group', o principal produtor global de níquel e o maior fabricante chinês de aço inoxidável, detém uma participação majoritária na fábrica afetada.

Uma investigação preliminar indica que o acidente ocorreu durante os trabalhos de reparo em uma caldeira, resultando no incêndio de um líquido inflamável e desencadeando a explosão. Além disso, houve a detonação de tanques de oxigênio.

As chamas foram controladas na manhã deste domingo. A empresa responsável pelo parque industrial expressou profundo pesar pelo desastre, enviando os corpos identificados das vítimas para suas cidades de origem.

A ilha de Sulawesi desempenha um papel crucial na produção global de níquel, um mineral utilizado em baterias de veículos elétricos e na fabricação de aço inoxidável.

Vídeos enviados à AFP mostram a fumaça saindo da instalação, as equipes de resgate atuando no local, enquanto outros trabalhadores observavam as chamas. Imagens também revelam corpos das vítimas e sacos mortuários de cor laranja em um dos centros médicos do complexo industrial, com relatos de funcionários descrevendo rostos queimados e roupas completamente carbonizadas.