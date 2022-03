Renegociação de dívidas do FIES começa nesta segunda-feira (07/03); saiba como fazer

Os estudantes inadimplentes com o Financiamento Estudantil (FIES) podem começar a quitar seus débitos a partir desta segunda-feira (07/03), e garantir descontos nas dívidas, isenção de juros, multas e parcelamento de até 150 vezes. A renegociação se estende até o dia 31 de agosto e tem mais de 1 milhão de estudantes aptos a participar; saiba como solicitar.

Quem pode renegociar suas dívidas com o FIES?

Cerca de 1,3 milhão de inadimplentes estão aptos a participar da revisão dos contratos. Os responsáveis pela renegociação são o Banco do Brasil, com 500 mil estudantes capacitados e a Caixa Econômica Federal, com 800 mil. Para retirar o nome do cadastro restritivo de crédito, o interessado deve pagar o valor da entrada no ato da renegociação, que corresponde à primeira parcela. A prestação tem valor mínimo de R$ 200 e toda a operação é feita pelos canais disponibilizados pelos brancos.

Qual o valor do desconto?

Aqueles que têm dívidas com 90 a 360 dias de atraso, o desconto é de 12% no saldo devedor, com isenção de juros, multas e um parcelamento de até 150 vezes.

Para quem está há mais de 360 dias com débitos, o desconto chega a 86,5% no saldo devedor. Caso o estudante esteja inscrito no Cadúnico, o desconto pode chegar a 92%, com parcelamento de 10 vezes.

Como renegociar as dívidas do FIES pela Caixa Econômica Federal?

A renegociação pela Caixa Econômica Federal é totalmente digital. O estudante deve consultar o site da caixa e verificar se está apto ou não a negociar conforme as regras estabelecidas. Para mais informações, os estudantes poderão acessar o endereço www.caixa.gov.br/fies ou ligar no 0800 726 0101.

Como renegociar as dívidas do FIES pelo Banco do Brasil?

Os estudantes podem acessar o aplicativo do Banco do Brasil para renegociarem suas dívidas e ir na opção "Soluções de Dívidas" e em "Renegociação Fies". Lá, o interessado vai obter a informação se está ou não apto a participar de acordo com as regras, assim como todas as opções de parcelamento da dívida e descontos. Vale lembrar que a contratação também pode ser feita nas agências. Para mais informações, acesse: portal www.bb.com.br, WhatsApp (61-4004-0001) e Central de Atendimento BB (0800-729-0001).

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)