Receita Federal empossa 12 auditores fiscais e analistas tributários no Pará

A Superintendência da 2ª Região Fiscal da Receita Federal do Brasil (RFB) empossou, na última quinta-feira (11), seis auditores fiscais em Belém, que trabalharão inicialmente na Alfândega de Belém. Também serão empossados dois auditores fiscais em Marabá e quatro em Santarém, totalizando 12 auditores fiscais no Estado do Pará. A Delegacia Sindical do Pará do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais (DS-PA Sindifisco Nacional) também participou da solenidade.

Durante a posse realizada na sede da Delegacia da Receita Federal em Belém, localizada na Avenida José Malcher, ainda foram empossados nove analistas tributários. Na solenidade estiveram presentes o Superintendente da Receita Federal, José Pereira de Barros Neto, as Superintendentes Adjuntas Altair de Fátima Sampaio e Lourdes Maria Tavares, a Delegada da Receita Federal em Belém, Thaisa de Oliveira Silveira, o Delegado da Alfândega de Belém, Bruno da Rocha Leite, e o Delegado Adjunto da Delegacia de Julgamento na Segunda Região, Flavio Aflalo.

“A partir de agora, a vida profissional de vocês nos interessa. Assim como interessa aos delegados que estão aqui, assim como interessa às chefias que estão aqui. Então eu queria fazer as primeiras recomendações para vocês. Cuidem de três pilares, a família de vocês tem que ser fortalecida, porque sem elas vocês não conseguem trabalhar. Cuidem do lado social, da participação social de vocês que aqui está representada pelas entidades. Por último, a vida profissional de vocês que agora está aqui conosco. Vocês, que estão começando agora, escolham as pessoas que vão servir de referência para todos vocês, escolham aqueles que vocês podem contar”, ressaltou o superintendente.

O evento contou com apoio e participação das entidades de classe das duas categorias presentes: Sindifisco Nacional DS-PA, Sindireceita DS-Belém, Unafisco Pará e Anfip PA. Pela DS PA do Sindifisco Nacional estiveram presentes os auditores fiscais presidente da DS-PA, Tiago Lima; o vice-presidente, José Renato Gomes; e a diretora de assuntos jurídicos, Liziane Mirian de Aviz.

Tiago Lima destacou as transformações nos últimos anos no trabalho da Receita Federal perante a sociedade e os novos desafios decorrentes das mudanças políticas e sociais no país, conclamando os novos colegas a assumirem suas funções e serem protagonistas nesse novo tempo. “Parabenizo mais uma vez os colegas recém-empossados e lhes desejo votos de muito sucesso, que vocês tenham orgulho de pertencer a esta Casa e que sejam bem-sucedidos nessa nova etapa de vida como novos integrantes da Receita Federal do Brasil. E contem com o sindicato para apoiá-los em toda sua vida funcional”, asseverou Tiago Lima.