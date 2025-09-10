Capa Jornal Amazônia
Receber compras internacionais vai ficar mais rápido e barato; veja por quê

Nova solução da Receita combina raio-x e IA para agilizar fiscalização de pacotes e oferecer descontos em tributos de compras do exterior

Heloá Canali
fonte

Entregas chegarão mais rápido na casa do consumidor (FreePik)

Consumidores brasileiros que aguardavam até dois meses para receber encomendas internacionais já começam a sentir mudanças significativas. Uma nova solução de inteligência artificial está reduzindo o tempo de entrega para menos de uma semana em alguns casos, além de tornar a fiscalização aduaneira mais ágil e eficiente.

A novidade foi apresentada nesta quarta-feira (10) durante o Google Cloud Summit Brasil 2025, realizado em São Paulo. O encontro reuniu executivos, especialistas em tecnologia e empresas parceiras para debater tendências em nuvem, segurança e inteligência artificial. O O Liberal foi o único veículo de comunicação da região Norte convidado a acompanhar de perto os anúncios.

Demora nas entregas era principal reclamação

Com cerca de 800 mil remessas internacionais chegando diariamente ao Brasil, a fiscalização manual representava um desafio logístico. O processo lento comprometia tanto o prazo de entrega das encomendas quanto a arrecadação de impostos, já que muitos produtos acabavam liberados sem a devida tributação por falta de estrutura.

Em alguns casos, consumidores precisavam esperar até 60 dias para receber suas compras feitas em sites estrangeiros, um prazo considerado excessivo em comparação ao comércio eletrônico nacional.

Para enfrentar esse problema, a Receita Federal implantou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, uma solução desenvolvida com o Google Cloud, utilizando o modelo de IA generativa Gemini.

A tecnologia foi integrada aos equipamentos de raio-x e passou a identificar objetos suspeitos, como armas, drogas, peças automotivas e produtos médicos sem autorização. Além disso, os fiscais podem interagir diretamente com a ferramenta por meio de linguagem natural, sem necessidade de códigos ou comandos técnicos.

Isso significa que perguntas simples, como “Existe alguma arma nessa mala?” ou “Este objeto é permitido no país?”, podem ser respondidas pelo sistema de forma imediata, tornando a triagem mais rápida e precisa.

Programa Remessa Conforme garante benefícios

A iniciativa faz parte do Programa Remessa Conforme, lançado em dezembro de 2024, que busca modernizar o processo de importação e dar mais previsibilidade ao comércio eletrônico internacional.

  • Imposto de Importação para produtos de até 50 dólares caiu de 60% para 20%;
  • Compras acima desse valor recebem um desconto fixo de 20 dólares no pagamento final;
  • Plataformas de e-commerce podem aderir voluntariamente ao programa, enviando informações antecipadas das compras para acelerar ainda mais a liberação.
