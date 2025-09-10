Como aprender a usar IA? Google lança meta de treinar 1 milhão de pessoas na tecnologia

A falta de profissionais qualificados em inteligência artificial já é vista como um dos maiores desafios para a transformação digital. Segundo o Fórum Econômico Mundial, quase metade dos líderes empresariais da América Latina apontam a lacuna de habilidades digitais como barreira para o avanço da tecnologia. No Brasil, 89% das empresas planejam investir em capacitação nos próximos cinco anos, mas ainda enfrentam dificuldades para encontrar mão de obra especializada.

Diante desse cenário, o Google Cloud anunciou, nesta quarta-feira (10/09), no Google Cloud Summit Brasil 2025, em São Paulo, a meta de treinar 1 milhão de brasileiros em inteligência artificial e nuvem nos próximos anos. A promessa, confirmada por Eduardo López, presidente do Google Cloud para a América Latina, representa uma das maiores iniciativas de qualificação digital já lançadas no país e busca preparar a futura força de trabalho para as demandas do mercado.

Como primeira ação prática, será realizado em 6 de dezembro de 2025 o ‘Capacita+ Aprenda IA com Google Cloud’, um evento gratuito e simultâneo em seis países da América Latina que pretende treinar 200 mil pessoas em apenas um dia.

Treinamento híbrido em seis países

O programa ocorrerá no Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Peru e México. No total, 50 universidades participarão como polos presenciais, sendo 20 brasileiras, entre elas o SENAI-SP, PUC-MG, Insper, Mackenzie, Cogna e Vitru. Para ampliar o alcance, haverá também transmissão online em parceria com a Alura, no Brasil.

O modelo híbrido foi escolhido para democratizar o acesso e garantir que tanto estudantes quanto profissionais em diferentes regiões possam acompanhar o conteúdo.

Trilha de aprendizado em IA generativa

O evento é voltado a profissionais não técnicos e estudantes de diversas áreas, com o objetivo de democratizar o uso da IA generativa. A trilha de aprendizado, chamada Líder em IA generativa, abrange desde conceitos fundamentais — como a diferença entre inteligência artificial e machine learning e o papel dos grandes modelos de linguagem (LLMs) — até práticas aplicadas ao ambiente de trabalho.

Entre os destaques estão o treinamento em engenharia de prompts e o uso de ferramentas no-code, que permitem criar soluções de inteligência artificial sem a necessidade de programação. Ferramentas como o Gemini, integrado ao Google Workspace, estarão entre as utilizadas nas sessões.

IA como diferencial no mercado de trabalho

A capacitação em inteligência artificial já se tornou um diferencial competitivo. De acordo com o relatório O Futuro do Trabalho 2025, do Fórum Econômico Mundial, 66% das empresas na América Latina priorizam experiência em IA em vez de experiência profissional tradicional. No Brasil, quase nove em cada dez empresas planejam investir em qualificação digital nos próximos cinco anos.

“Investir em habilidades digitais é fundamental para que a América Latina aproveite todo o potencial da IA, que está transformando rapidamente o mercado de trabalho. O treinamento não é apenas uma opção, mas uma necessidade para impulsionar o crescimento e a competitividade”, afirmou Eduardo López, presidente do Google Cloud para a América Latina.

Oportunidade aberta a diferentes áreas

Segundo o Google Cloud, o programa não será restrito a profissionais de tecnologia. A proposta é que estudantes e trabalhadores de diferentes setores possam aprender a aplicar a inteligência artificial em suas rotinas profissionais.

“Este evento representa uma oportunidade única para que estudantes e profissionais de diversas disciplinas aprendam a aplicar a IA generativa em suas áreas. O foco será no domínio da engenharia de prompts e na experiência no-code, para que mesmo pessoas sem conhecimentos técnicos possam criar seus próprios agentes de IA”, destacou Melina Lopez, gerente de Marketing para Desenvolvedores e Comunidades na América Latina no Google Cloud.

Como participar

O ‘Capacita+ Aprenda IA com Google Cloud’ é gratuito e aberto a estudantes e profissionais interessados em inteligência artificial. As inscrições e mais informações estão disponíveis no site oficial: cloudonair.withgoogle.com/events/capacita.