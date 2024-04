Quase meio milhão de micro empresas no Pará podem se beneficiar com ‘Acredita’

O Pará tem quase meio milhão de micros empresas que podem se beneficiar com o Programa ‘Acredita’, lançado pelo governo federal, nesta terça-feira (23). A iniciativa disponibiliza condições para ampliação do acesso a crédito, renegociação de dívidas e garantia de mais apoio a esses três setores da economia.

Ao todo, o Pará tem 495 mil Microempreendedores Individuais (MEIs), microempresas e empresas de pequeno porte, públicos prioritários do programa.

O foco do 'Acredita' é a oferta de crédito com taxas de juros diferenciadas para quem mais precisa: os pequenos empreendedores. Em todo o país, são mais de 15,6 milhões de MEIs, dos quais 332 mil estão registrados no Pará. Desse universo paraense, 189,4 mil são comandados por homens (57%) e 142,6 mil (43%) por mulheres.

O Pará também demonstra potencial no setor das microempresas, com 125,8 mil unidades desse tipo de negócio entre os mais de 6,69 milhões registrados no Brasil. Por último, o setor de empresas de pequeno porte no Pará tem hoje 37,6 mil registros entre os mais de 1,21 milhão em todo o país que poderão ampliar o acesso a crédito por meio do Acredita.

"Nós estamos criando as condições para que, independentemente da quantidade, da origem social, do tamanho dos negócios, as pessoas tenham o direito de ter acesso ao sistema financeiro e pegar um crédito", afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no lançamento do programa.

Conforme o governo federal, o Acredita está baseado em quatro eixos principais. O primeiro (Acredita no Primeiro Passo) é um programa de microcrédito para inscritos no CadÚnico. O segundo (Acredita no seu negócio) é voltado às empresas, por meio do programa Desenrola Pequenos Negócios e Procred 360. Há ainda uma frente que visa a criação do mercado secundário para crédito imobiliário.

Por último, há a aposta no Eco Invest Brasil - Proteção Cambial para Investimentos Verdes (PTE), que tem como objetivo incentivar investimentos estrangeiros em projetos sustentáveis no Brasil. “Esse programa que foi lançado hoje é efetivamente o início de um futuro promissor que esse país está anunciando ao seu povo”, destacou o presidente Lula.

Veja o quadro do segmento no Brasil, Região Norte e Pará:

Em todo Brasil, são 15,63 milhões de Microempreendedores Individuais (MEIs)

6,69 milhões de microempresas

1, 21 milhão de empresas de pequeno porte

Na Região Norte, são 928.605 Microempreendedores Individuais (MEIs)

398.337 microempresas

93.644 empresas de pequeno porte

No Pará, são 495 mil Microempreendedores Individuais (MEIs)

125,8 mil microempresas

37,6 mil empresas de pequeno porte.