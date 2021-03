Provas do concurso da PRF são adiadas para 9 de maio

As provas do concurso público da Polícia Rodoviária Federal, previstas para serem aplicadas no domingo, 28 de março, foram suspensas por conta do agravamento da pandemia do novo coronavírus. O comunicado foi divulgado na sexta-feira (12), por meio dos canais de comunicação da corporação. A nova previsão informada pela PRF é para 9 de maio.

Leia mais:

Provas do concurso público da Polícia Federal são adiadas

Justiça libera realização de provas do concurso da Polícia Militar deste domingo

De acordo com o comunicado emitido pela PRF, as informações sobre locais de aplicação para prova objetiva e discursiva tem previsão para serem disponibilizados em 30 de abril de 2021, no Diário Oficial da União. Segundo o edital, o processo seletivo da PRF conta com as seguintes etapas: provas objetiva e discursiva; exame de capacidade física; avaliação de saúde; avaliação psicológica; avaliação de títulos; e investigação social. A remuneração inicial é de R$ 9.899,88 para 40 horas semanais.

Concurso

O certame público oferta 1.500 vagas. As oportunidades são para candidatos com nível superior em qualquer área. Além disso, será exigida carteira nacional de habilitação (CNH) na categoria B ou superior.

PF

Na quinta-feira, 11, a Polícia Federal também emitiu comunicado informando que seu concurso, com aplicação de prova prevista para o dia 21 de março, foi adiado pelo mesmo motivo.