Justiça libera realização de provas do concurso da Polícia Militar deste domingo

O Tribunal de Justiça do Pará liberou, na noite desta sexta-feira (12), a realização das provas do concurso da Polícia Militar, marcadas para este domingo (14). Uma decisão, ainda desta sexta, suspendeu as etapas presenciais dos concursos públicos e processos seletivos simplificados aplicados em Belém e no Estado do Pará.

A informação foi confirmada pelo procurador da República no Pará, Alan Mansur, que compartilhou em seu perfil no Twitter que a desembargadora Célia Regina acatou os pedidos da Procuradoria-Geral do Estado do Pará (PGE) e autorizou concurso da Polícia Militar.

Desembargadora Presidente do TJ-PA, Célia Regina, acatou os pedidos da PGE-PA e autorizou concurso da Polícia Militar.

Concurso para cargos da Polícia Civil da PC-PA ficam suspensos. — Alan Mansur (@AlanMansur) March 13, 2021

No entanto, os concurso para cargos da Polícia Civil do Estado continuam suspensos.

Na decisão, foram destacados pontos como: adoção de um Manual de Condutas para a prevenção da covid-19 na realização do concurso; a solicitação, por parte do Estado, do aumento das frotas de transporte público; adoção de um plano de policiamento nos locais de prova; o aumento no número de salas, de modo que alcance a média de 22 candidatos por sala.