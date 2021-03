Provas do concurso público da Polícia Federal são adiadas

As provas objetivas do concurso público da Polícia Federal 2021 foram adiadas. A organizadora do certame, Cebraspe, divulgou nesta quinta-feira, 11, o documento oficial remarcando os exames da PF.

Segundo a diretora de Gestão de Pessoal da PF, Cecília Franco, o adiamento da prova objetiva e da prova discursiva ocorreu em razão das medidas restritivas adotadas pelos estados e municípios.

De acordo com as informações divulgadas, agora, os candidatos devem ser avaliados no dia 23 de maio deste ano. Além disso, os locais de prova estarão disponíveis para consulta na data provável de 14 de maio.

Com mais de 400 mil inscritos, a seleção aplicaria provas ainda este mês, no dia 21 de março. O restante do cronograma será definido e divulgado em um momento oportuno.

Mesmo com a nova data, ainda não é possível saber os turnos de aplicação. De acordo com o Cebraspe, no dia 14 de maio será divulgado o edital com os horários e locais de realização dos exames.

Incialmente, para agente, escrivão e papiloscopista as avaliações seriam no turno da tarde. A duração será de quatro horas e 30 minutos.

Já para delegado, as avaliações aconteceriam pela manhã (prova objetiva, com três horas e 30 minutos de duração) e à tarde (discursiva, com cinco horas de duração).

Os exames serão aplicados nas 26 capitais, além do Distrito Federal, podendo ter novos locais de acordo com a demanda de inscritos.

A Polícia Federal e o Cebraspe devem realizar um esquema especializado para a aplicação desses exames, por conta da pandemia do novo coronavírus.

EDITAL

O edital do concurso público da PF foi lançado em janeiro deste ano, para o provimento de vagas nos cargos de delegado, agente, escrivão e papiloscopista.

Os salários ofertados variam entre R$ 12.980,50 e R$ 24.150,74.