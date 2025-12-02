Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Comerciantes de Belém relatam dificuldade na hora do troco

Manter caixa fracionado é um desafio, mas a aprovação do texto obriga a reorganização

Madson Sousa / Especial para O Liberal
fonte

Empresas que não dispuserem de troco adequado poderão ser responsabilizadas por violação aos direitos do consumidor (Thiago Gomes / O Liberal)

Um dos maiores entraves na relação entre consumidores e clientes - o troco - ganhou um ingrediente extra nos últimos dias. A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados aprovou, na última quarta-feira, 26, um  projeto de lei que define como prática abusiva não fornecer o troco integral ao consumidor. Com o avanço de formas de pagamento digital como Pix e cartões de crédito e débito, empreendedores veem mais dificuldade no momento de repassar valores em espécie aos clientes.

O comerciante Brenno Rodrigues conta que já teve que recorrer à lotérica para conseguir troco para clientes e que o pagamento em dinheiro tem sido cada vez mais raro no empreendimento, sendo mais usado o PIx e pagamento por cartão. “A maioria só usa o Pix, teve um dia aqui que passei o dia inteiro só recebendo por cartão e Pix e no final do dia apareceu um cliente com R$ 20,00 e eu não tinha uma nota para o troco e geralmente eu consigo dinheiro em espécie trocando com flanelinha ou na lotérica.”

image O comerciante Brenno Rodrigues conta que já teve que recorrer à lotérica para conseguir troco para clientes (Thiago Gomes / O Liberal)

VEJA MAIS

image Fim das tarifas de 40% sobre a carne bovina brasileira pode pressionar preços para os consumidores
No caso do Pará, especialistas avaliam que o impacto no preço ao consumidor pode ocorrer, mas depende de vários fatores específicos do estado

image Lojas de Belém antecipam Black Friday e oferecem descontos de até 70%
Expectativa é de aumento nas vendas, impulsionado pela busca por presentes e roupas para as festas de fim de ano

Com as festas de final de ano e o pagamento do 13° salário, mais dinheiro em espécie circula no comércio e aumenta a dificuldade em ter troco. É o que garante o comerciante Lael Almeida Junior que conta que recorre a alternativas como troco em Pix ou em balas para atender os clientes. “Desde que o valor seja baixo eu recorro a bala ou pago no Pix. No final do ano piora muito, muitas pessoas recebem a parcela do 13° salário e vem direto do banco querendo trocar, mas vamos levando e buscando alternativas.”

Lael conta também que desde que o sistema de pagamento instantâneo se popularizou no Brasil o número de moedas em circulação caiu muito, dificultando ainda mais na hora de repassar o valor ao cliente. “Está extremamente complicado porque o dinheiro sumiu, principalmente moedas, por exemplo R$2,00 reais e R$0,50 centavos é muito difícil de encontrar, temos que nos virar para passar troco.”

image Lael Almeida Junior conta que recorre a alternativas como troco em Pix ou em balas para atender os clientes. (Thiago Gomes / O Liberal)

De acordo com o texto aprovado, empresas que não dispuserem de troco adequado poderão ser responsabilizadas por violação aos direitos do consumidor. A medida busca evitar práticas já recorrentes no varejo, como a substituição do troco por produtos, vales ou arredondamentos sem consentimento do cliente. O projeto segue, agora, para análise nas demais comissões da Câmara antes de poder ser votado no plenário. Caso seja aprovado, passará a valer em todo o país após sanção presidencial.

Para muitos microempreendedores, manter caixa fracionado é um desafio, mas a aprovação do texto obriga a reorganização. “Hoje a maioria dos meus fornecedores só recebem por Pix ou no cartão, eu quando não tenho dinheiro eu tento repassar por Pix, mas já aconteceu de cliente não aceitar porque queria o dinheiro trocado para pagar o ônibus e aí não teve jeito, tive que recorrer a outras pessoas para pagar ele”, explica Brenno Rodrigues.

Em Belém, a cena é comum: o consumidor paga uma compra em dinheiro e, ao esperar o troco exato, recebe em troca uma bala, um chiclete ou até descontos improvisados que nem sempre compensam o valor devido. A prática, que se espalha desde feiras tradicionais  como o Ver-o-Peso, Jurunas, Pedreira e Guamá  até lojas de bairro, padarias e pequenos restaurantes, é alvo de reclamações constantes.

“Já tive dificuldade para receber troco em um estabelecimento. A situação aconteceu quando paguei uma compra em dinheiro e o atendente não tinha o valor exato para devolver e expliquei que precisava do troco correto. O atendente chamou o responsável, que conferiu o caixa e completou o valor”, conta a auditora de loja Maria vitoria Reis Silva.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

CAPACITAÇÃO

Workshop aborda gestão de riscos psicossociais no Grupo Liberal

A atividade integrou ações internas de atualização sobre normas regulamentadoras e práticas de gestão relacionadas ao bem-estar corporativo

02.12.25 18h20

diplomacia

Trump diz que teve 'boa conversa' com Lula sobre comércio e sanções contra o Brasil

"Sabem, gosto dele", disse Trump, sem acrescentar detalhes sobre a conversa

02.12.25 18h01

resposta

Lula diz que conseguiram criar pecha nas pessoas da Petrobras dizendo que tinha corrupção

O presidente rebateu as acusações de corrupção na Refinaria Abreu e Lima (RNEST), que foi alvo da Operação Lava Jato

02.12.25 17h16

investigação

Ministério Público recorre para restabelecer prisão de Vorcaro e TRF-1 marca julgamento do caso

Vorcaro foi preso na noite do dia 17 de novembro, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, quando se preparava para embarcar em um jato particular para Dubai, segundo ele

02.12.25 17h02

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Economia

Belém integra primeira fase do 'Gás do Povo' com gás gratuito a famílias

Programa estreia em 10 capitais e deve beneficiar 15 milhões de lares até 2026

19.11.25 19h43

Economia

Pressão do Mercado: Grupo Mateus contrata nova auditoria após erro bilionário em estoque

Rede revelou descoberta de R$ 1,1 bilhão em erros na contabilidade de estoques

26.11.25 20h43

gás

Famílias de Belém cadastradas em programa social podem fazer recarga gratuita de gás de cozinha

A retirada da recarga gratuita passa a ser feita diretamente nas revendas credenciadas

24.11.25 17h34

Concurso

Concurso da Caixa: veja as vagas no Pará com salários de até R$ 16,4 mil

As inscrições vão de 7 de novembro a 8 de dezembro de 2025, pelo site da Fundação Cesgranrio. A taxa é de R$ 68

27.11.25 13h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda