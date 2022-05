Programa de Estágio 2022 da Vale tem 112 vagas em 5 cidades do Pará; veja como se inscrever

O Programa de Estágio 2022 da Vale tem mais de 700 vagas em diversas cidades de cinco estados: Pará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal. Dessas, 112 vagas estão distribuídas nos municípios paraenses de Parauapebas, Marabá, Canaã dos Carajás, Ourilândia do Norte e Belém. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas até o dia 28 de junho pelo site www.vale.com/estagio, onde também constam informações sobre as especificações de cada vaga.

Podem se candidatar ao processo seletivo pessoas que estejam cursando o Ensino Superior, com previsão de formatura entre dezembro/2023 e dezembro/2025.

Neste ano, as vagas contemplam três formatos de trabalho: presencial, remoto com acesso frequente às unidades da Vale ou remoto com acesso eventual às unidades da empresa. A carga horária de trabalho é de até 6 horas.

As oportunidades são pra estudantes dos cursos de Engenharias, Tecnologia, Geologia, Administração, Comunicação, Psicologia, Direito e Economia, entre outros, com previsão de contratação a partir de setembro.

De acordo com a Vale, por um período de até dois anos, os estagiários terão a oportunidade de vivenciar o dia a dia da profissão por meio de mentorias de carreira, acesso a uma trilha exclusiva de desenvolvimento em temas relevantes, além de experiências práticas na rotina e em projetos da empresa. O estágio possibilita, ainda, que o estudante desenvolva e aprimore habilidades teóricas e comportamentais que serão fundamentais durante sua jornada profissional.

“Sendo uma empresa movida por pessoas, a Vale busca estudantes que almejam se desenvolver profissionalmente em um ambiente de trabalho criativo, diverso e dinâmico. A Vale valoriza as diferenças de cada um e oferece oportunidade de crescimento na carreira com um aprendizado contínuo”, afirma Mira Noronha, gerente global de Atração de Talentos na Vale.

Os estudantes precisam apresentar a declaração da instituição de ensino autorizando a realização de estágio. Os candidatos às vagas em formato presencial ou de acesso frequente à Vale só poderão se inscrever para vagas no estado onde residem. Já os que se candidatarem às vagas que exigem um acesso eventual à empresa podem residir em uma localidade diferente.

Processo seletivo

O processo seletivo para o Programa de Estágio será online e acontecerá em cinco etapas, todas eliminatórias, que incluem inscrições e avaliações, painel com gestores e gestoras, exames médicos admissionais e divulgação de resultados. Todas as etapas do processo devem ser acompanhadas pelo site.

Benefícios

Os selecionados receberão bolsa-auxílio mensal de até R$ 1.375,14 (valores variam de acordo com a carga horária), vale-transporte (quando aplicável), vale-refeição ou alimentação na empresa (quando aplicável) e terão direito a assistência médica, trilha de desenvolvimento de carreira exclusivo para estagiários (as), acesso ao Gympass, auxílio ergonomia (exceto para vagas de trabalho em formato presencial), programa de assistência ao empregado, seguro de vida e cesta de Natal, além de recesso remunerado de 15 dias a cada 6 meses.

Novidades

Neste ano, a empresa vai oferecer aos inscritos uma experiência diferenciada durante o processo seletivo, com acesso a uma plataforma de realidade virtual. Por meio dela, os candidatos poderão navegar com avatares pelas principais carreiras da empresa, tendo acesso a conteúdos exclusivos sobre os negócios da Vale e podendo esclarecer dúvidas sobre as etapas do recrutamento.

Outra novidade é a oportunidade que a empresa vai oferecer aos estudantes de Tecnologia, nas áreas de redes e analytics. Os estagiários aprovados no processo, além de atuarem ativamente na Vale e aprenderem sobre a aplicação de tecnologia na mineradora, terão uma experiência de aprendizagem diferenciada nos temas de redes, cloud e analytics, com acesso a conteúdos e mentorias de empresas reconhecidas no mercado.