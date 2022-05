Sesc abre vagas de estágio para Pedagogia e Jornalismo; veja como se candidatar

O Serviço Social do Comércio (Sesc) no Pará tem oportunidades de estágio para estudantes dos cursos de Jornalismo, em Belém, e Pedagogia, em Ananindeua. Para concorrer, o candidato deve estar matriculado em Instituições de Ensino Superior conveniadas ao Programa Especial de Bolsa de Estágio do SESC/AR/PA, especificado no descritivo publicado no site da entidade. Também é necessário estar cursando em 2022 do 3º ao 7º semestre, no caso da graduação de 4 anos, e do 6º ao 9º semestre, para graduação de 5 anos.

As inscrições para o Processo Seletivo de Estágio/2022 seguem abertas até o dia 12 de maio, para os candidatos à vaga de estágio em pedagogia, e até 17 de maio para os estudantes de jornalismo.

Para se candidatar, o estudante deve enviar o currículo, declaração de Matrícula ou Histórico Escolar (deverá conter o nome do candidato, o curso, turno e o respectivo semestre letivo, nome da Instituição de Ensino e assinatura da coordenação), via e-mail (processoseletivo@pa.sesc.com.br), no prazo máximo do período das inscrições do Processo Seletivo, sendo obrigatório informar o número do Processo Seletivo a que se candidata e ler atentamente o descritivo no site.