Produtores de Cacau do Pará recebem prêmio internacional

Premiada internacionalmente, a amêndoa de cacau produzida no município de Medicilândia, região oeste do Pará, ganhou destaque como uma das melhores do planeta. A premiação que reconheceu a qualidade da amêndoa paraense aconteceu na quinta-feira (8), em Amsterdã, na Holanda. O estado brilhou no pódio com dois representantes agraciados com as medalhas de ouro e prata.

A premiação Cocoa of Excellence Awards (Cacau de Excelência), que acontece a cada dois anos, reúne especialistas em avaliação sensorial e representantes da indústria do chocolate para julgar as amêndoas. Na ocasião, participaram 222 amostras de grãos de cacau de 52 países. As amêndoas dos três participantes que representaram o Brasil na competição, ficaram entre as 50 melhores do mundo. Além das amêndoas brasileiras, outros países do continente americano obtiveram destaque no evento, a exemplo da Colômbia que também foi agraciada com uma medalha de ouro.

Entre os produtores locais reconhecidos, Miriam Federicci dividiu a medalha de ouro com o representante de Ilhéus, na Bahia, Luciano Ramos. O produtor Robson Brogni também garantiu a medalha de prata para o Pará. Para a medalhista de ouro, o prêmio é fruto de muito esforço e um indicador de que a produção de cacau do Pará ainda alcançará níveis maiores. “Mostra que estamos produzindo uma amêndoa de qualidade e que estamos no caminho certo, criando um produto que vem sendo premiado”, afirma.

Segundo o medalhista de prata Robson Brogni, a premiação vem para marcar um esforço de anos de trabalho e dedicação na produção paraense. “É um trabalho de anos e anos com o cacau fino, levando o nome do governo do Estado e do Pará ao mundo”, pontua. A esposa do produtor, Sarah Brogni, que também participa da produção das amêndoas, conta que o incentivo do governo foi importante para que alcançassem novos patamares. “Levamos ao mundo o potencial que o Pará tem, principalmente da Transamazônica. Em nome do Sítio Ascurra a gente só tem a agradecer, pois se o nosso cacau está indo para o mundo tem a ver com o apoio que o governo do Estado vem nos dando”, lembrou.

O Governo do Pará esteve presente na cerimônia ao lado dos produtores. O secretário de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, Giovanni Queiroz, destacou o marco que a premiação representa para fortalecer a produção cacaueira do Pará. “Saímos vitoriosos. Dois ouros e uma prata para o Brasil, sendo um ouro e uma prata destinados ao Pará, para os nossos produtores da região de Medicilândia. O Governo do Pará participou e estimulou isso, viabilizando a vinda desses agricultores para receber essa premiação extraordinária. Serve como motivação para tantos outros, para termos grande produtividade e grande qualidade na amêndoa para melhor comercializar o nosso produto”, explica.

VEJA MAIS

Histórico de qualidade

A qualidade do cacau produzido no Pará já tem um histórico de reconhecimento em premiações. No ano de 2021, na região de integração Lago Tucuruí, sudoeste do estado, o produtor João Evangelista, trouxe para casa a medalha de prata como uma das melhores amêndoas de origem do mundo. Já em 2022, o Sítio Bela Vista, da campeã Miriam Federicci, ficou em segundo lugar no concurso Especial de Cacau do Brasil Sustentabilidade e Qualidade.