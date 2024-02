Produtores de cacau do Pará disputam prêmio internacional na Holanda

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), juntamente com produtores locais e um representante da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), embarcará na Missão Amsterdã 2024, na Holanda, no dia 8 de fevereiro, para apresentar as potencialidades do cacau produzido no Pará. Além da participação no Amsterdã Cocoa Week, a comitiva acompanhará a final do concurso de melhor amêndoa do mundo, o Cocoa of Excellence, no qual dois produtores paraenses e um baiano concorrem.

Plataforma global destaca a excelência dos produtores

Os produtores Robson Brogni e Míriam Federicci Vieira, de Medicilândia, representarão o Pará, enquanto o cacauicultor Luciano Ramos de Lima, de Ilhéus, concorrerá pela Bahia. O Cocoa of Excellence é uma plataforma global que destaca a excelência dos produtores de cacau em termos de qualidade e diversidade de sabores. O Brasil, com 222 amostras de 52 países, participou da seleção.

Veja mais

A participação na Missão Amsterdã 2024, financiada pelo Fundo de Desenvolvimento da Cacauicultura do Pará (Funcacau), incluirá a apresentação do secretário de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, Giovanni Queiroz, sobre a cacauicultura no Estado durante a reunião da Fundação Mundial de Cacau.

O coordenador do Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Cacauicultura no Pará (Procacau), da Sedap, Ivaldo Santana, destaca que a participação não se limita à premiação, abrangendo a programação paralela, feira do chocolate e do cacau, além de encontros técnicos. Santana ressalta a importância da parceria entre diferentes instituições governamentais, como Ceplac, Embrapa, Emater e Senar, apoiadas pelo Funcacau, para o sucesso das missões nacionais e internacionais.

O Pará, maior produtor de cacau do Brasil com uma média de 140 toneladas por ano, busca destacar suas potencialidades e promover a comercialização da amêndoa de cacau em eventos renomados. A alta demanda e valorização da amêndoa este ano, atingindo entre R$ 22,00 e R$ 24,00 o quilo, incentivam a produção de qualidade no Estado.