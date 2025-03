Produção de veículos cresce 14,6% em fevereiro ante fevereiro de 2024, revela Anfavea

As montadoras produziram 217,4 mil veículos no mês passado, um crescimento de 14,6% na comparação com fevereiro de 2024. Frente a janeiro, a alta foi de 23,8%, conforme balanço divulgado nesta sexta-feira, 14, pela Anfavea, a entidade que representa as fábricas de automóveis.

O levantamento, que engloba carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, mostra o maior volume para o mês desde 2019, ou seja, antes da pandemia, quando as montadoras fabricaram 257,9 mil veículos em fevereiro.

O forte crescimento no comparativo com 2024 tem, em parte, explicação no calendário, já que o Carnaval, quando as fábricas param a produção, aconteceu em fevereiro no ano passado.

No acumulado do primeiro bimestre, a produção subiu 14,8%, para 392,9 mil veículos entre janeiro e fevereiro.

A expectativa da Anfavea é de crescimento de 7,8% no total de veículos produzidos em 2025, o que, se confirmado, significará 2,75 milhões de unidades montadas no País.

Vendas

As vendas, de 185 mil veículos no mês passado, subiram 11,9% na comparação com fevereiro de 2024 e 8% frente a janeiro.

O volume vendido nos dois primeiros meses do ano foi de 356,2 mil veículos, 9% acima do total licenciado no primeiro bimestre de 2024.

Exportações

Já as exportações tiveram crescimento de 56,4% no comparativo interanual de fevereiro. Na margem - ou seja, de janeiro para fevereiro -, os embarques das montadoras mostraram aumento de 67,4%.

Os 48 mil veículos do mês passado levaram para 76,7 mil unidades o total exportado no primeiro bimestre, alta de 54,9%.

Empregos

O balanço da Anfavea mostra ainda que 528 empregos foram criados nas montadoras em fevereiro.

O setor agora emprega 108,7 mil trabalhadores.