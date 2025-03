EUA: BMW absorverá custos tarifários dos sedãs da série 3 fabricados no México

A BMW está dizendo aos seus revendedores dos EUA que absorverá o custo adicional das novas tarifas sobre suas importações do México - pelo menos nas próximas semanas.

A BMW, juntamente com várias outras marcas, tem modelos atingidos pelas novas taxas de 25% que o presidente Donald Trump implementou no início de março para o Canadá e México. As novas tarifas de importação se aplicam apenas a carros que não atendem às regras do pacto de livre comércio da América do Norte (USMCA), que exige que os modelos tenham a maioria de suas peças adquiridas na região.

Em uma mensagem enviada aos revendedores nesta quarta-feira, a montadora alemã disse que alguns modelos fabricados no México estariam sujeitos a essas tarifas, o sedã Série 3 e o cupê Série 2, incluindo a versão de desempenho M2. Os dois modelos respondem por cerca de 12% das vendas da empresa nos EUA.

A BMW disse que "protegeria os preços" desses veículos até 1º de maio, o que significa que nenhum custo tarifário será repassado às concessionárias e aos consumidores durante esse período. "No entanto, se a situação tarifária permanecer como está atualmente, talvez seja necessário reavaliar", acrescentou um porta-voz da automobilística alemã.