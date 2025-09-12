Produção agrícola do Pará atinge valor recorde em 2024

Dados da Produção Agrícola Municipal (PAM 2024), do IBGE, mostram que o valor da produção agrícola do Pará chegou a R$ 36 bilhões em 2024, crescimento de 25,7% em relação a 2023. O desempenho impulsionou a Região Norte, que somou R$ 64,8 bilhões, alta de 9,9%.

No ranking nacional, o Pará subiu da 9ª para a 8ª posição entre os estados com maior valor de produção.

Entre as culturas com maior valor no estado estão Cacau, com R$ 7,7 bilhões (50,5% do total nacional), Açaí que somou R$ 7,4 bilhões (95,9% do total nacional), Mandioca, (R$ 4,6 bilhões), Soja (destaque em expansão de área cultivada) e Dendê, que somou R$ 2,2 bilhões (98% do total nacional)

Medicilândia, Paragominas e Igarapé-Miri lideram no estado

Entre os municípios paraenses, Medicilândia obteve o maior valor de produção agrícola em 2024, com R$ 2,8 bilhões, crescimento de 182% frente a 2023. O município também se consolidou como líder nacional na produção de cacau.

Na sequência aparecem Paragominas, com R$ 1,9 bilhão, impulsionado pela soja, e Igarapé-Miri, com R$ 1,6 bilhão, destaque na produção de açaí.

Municípios líderes nas principais culturas do Pará

Cacau (em amêndoa): Medicilândia – R$ 2,4 bi; Uruará – R$ 1,1 bi; Placas – R$ 665,6 mi

Medicilândia – R$ 2,4 bi; Uruará – R$ 1,1 bi; Placas – R$ 665,6 mi Açaí (fruto): Igarapé-Miri – R$ 1,5 bi; Cametá – R$ 804 mi; Abaetetuba – R$ 672 mi

Igarapé-Miri – R$ 1,5 bi; Cametá – R$ 804 mi; Abaetetuba – R$ 672 mi Soja (em grão): Paragominas – R$ 1,7 bi; Dom Eliseu – R$ 992 mi; Santana do Araguaia – R$ 810 mi

Paragominas – R$ 1,7 bi; Dom Eliseu – R$ 992 mi; Santana do Araguaia – R$ 810 mi Mandioca: Acará – R$ 424,9 mi; Alenquer – R$ 396 mi; Baião – R$ 262,3 mi

Acará – R$ 424,9 mi; Alenquer – R$ 396 mi; Baião – R$ 262,3 mi Dendê (cacho de coco): Tailândia – R$ 612,3 mi; Tomé-Açu – R$ 484,7 mi; Moju – R$ 313,4 mi