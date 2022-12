Procon Pará suspende atendimento na sua sede até o dia 16 de janeiro

A Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Pará), órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), informou que os atendimentos presenciais e telefônicos da entidade na unidade localizada no bairro da Pedreira estão suspensos a partir desta segunda-feira (19). O retorno presencial ocorrerá a partir de 16 de janeiro.

De acordo com o órgão, a suspensão foi necessária por conta da mudança de sede do Procon Pará, que passará a funcionar no bairro do Umarizal. A entidade afirma que, no período em que os serviços estiverem suspensos, os atendimentos do Procon vão funcionar normalmente nos polos de atendimento das Usipaz Icuí, Cabanagem, Bengui e nos Shoppings Pátio Belém e Shopping Grão Pará, que estarão recebendo reclamações.

Para registrar uma denúncia, o consumidor deve apresentar RG, CPF, comprovante de residência e documentos que comprovem a reclamação. O consumidor também poderá acionar a Diretoria por meio do e-mail proconatend@procon.pa.gov.br. O novo endereço e o horário de funcionamento serão divulgados posteriormente.