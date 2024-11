Presidente da Petrobras critica lentidão do Ibama sobre Margem Equatorial: 'Já se vão 10 anos'

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, falou nesta segunda-feira (05.11) sobre as dificuldades de avanço no processo para exploração de petróleo e gás na bacia da Foz do Amazonas, na região da Margem Equatorial. Ela criticou a demora para liberação da licença por parte do Instituto Brasileiro e Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e avaliou que as autoridades ambientais não devem ter poder supremo na decisão sobre o assunto. “Não podemos tudo e eles também não podem tudo”, declarou, em entrevista ao CNN Money,

“Acho é que cada um tem de cumprir o seu papel. O nosso papel é o de mostrar o benefício para a sociedade, de buscar riqueza, de buscar desenvolvimento, de mostrar uma indústria pujante. O pessoal do Meio Ambiente, o Ibama e os órgãos estaduais têm que mostrar para a gente em qual limite a gente pode fazer isso”, acrescentou Chambriard. Para ela, é a sociedade quem deve fazer "o equilíbrio dessas forças”.

Ao criticar a demora na liberação da licença por parte do Ibama, a presidente da Petrobras garantiu que a empresa já atendeu todas as exigências necessárias e que as respostas por parte da petrolífera "já estão muito bem dadas”, mas “se os órgãos ambientais entendem que ainda falta alguma coisa, nós estaremos aqui para elucidar todas as questões”, complementou.

Um parecer técnico do Ibama recente sugeriu rejeitar o licenciamento do projeto para produzir petróleo na bacia da Foz do Amazonas. Presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho alegou “carência de detalhamentos” pela estatal. “Nós estamos aqui para responder ao questionamento dele, e a gente só espera que não demore tanto. Porque nisso já se vão 10 anos, não é?”, disse Magda Chambriard sobre os argumentos do presidente do órgão ambiental.