Alcolumbre critica decisão do Ibama em relação à Margem Equatorial: "Boicote"

Casa própria

A Caixa já passou a exigir uma entrada mínima de 30% do valor do imóvel para a concessão de novos financiamentos.

Correios

Empresa pública anuncia estratégia para o mês da Black Friday. Volume de vendas deve crescer 10% este ano, em relação a 2023.

Davi Alcolumbre (J. Bosco)

"É claro o boicote contra o Brasil, o que estão fazendo.”

Davi Alcolumbre, senador, sobre decisão do Ibama em relação à Margem Equatorial. Na terça-feira, o instituto pediu esclarecimentos à petroleira sobre a proposta da estatal para diminuir riscos ambientais na exploração de petróleo em uma área chamada Foz do Amazonas, na costa do Amapá.

PETRÓLEO

IMPASSE

Outubro acabou sem avanços no impasse entre Ministério do Meio Ambiente e Petrobras em relação ao licenciamento da exploração de petróleo na Margem Equatorial. Na semana passada, técnicos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) responsáveis por analisar os novos estudos apresentados pela Petrobras para explorar petróleo rejeitaram o material entregue pela petroleira e recomendaram, além do indeferimento da licença ambiental, o arquivamento do processo. O documento divulgado pelo jornal Folha de S.Paulo foi assinado por 26 técnicos do órgão. Apesar de o parecer sugerir o indeferimento da licença ambiental e o arquivamento do processo de licenciamento ambiental, o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, decidiu manter o processo ativo.

BIOECONOMIA

DESENVOLVIMENTO

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) do Brasil oficializaram - durante a Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade (COP 16), encerrada na sexta-feira (1º), na Colômbia - dois novos acordos que prometem fortalecer a bioeconomia e oferecer suporte às comunidades amazônicas. A primeira dessas parcerias, desenvolvida em colaboração com o WWF e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), tem como alvo o projeto “ARPA Comunidades” e prevê investimentos de R$ 5,7 milhões.

MODELO

Caberá ao BID ajudar no desenho de mecanismos para apoiar as comunidades locais na construção de novas atividades baseadas na natureza, centradas em produtos florestais que não sejam madeira, bem como gestão sustentável e sistemas de silvicultura, que conservam a floresta e oferecem alternativas econômicas a quem vive e trabalha em áreas que são parte do Programa Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA).

NORTE

EXPRESSIVO

Dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) divulgados na semana passada apontam que os portos do chamado Arco Norte exportaram 40% de toda a soja e milho do Brasil, entre janeiro e agosto de 2024. A conclusão do Arco Norte tem se consolidado como uma rota logística cada vez mais importante para o escoamento da produção agrícola brasileira, especialmente para o Mato Grosso, estado que lidera a produção de grãos no país.

GÁS

PREÇO

A Diretoria Colegiada da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon) aprovou a tarifa de movimentação do gás natural proposta em contrato entre a Companhia Gás do Pará, distribuidora do combustível, e o cliente Portocém Geração de Energia S.A. A Usina Termoelétrica a gás natural terá capacidade de 1,6 GW de potência, quando estiver em operação, em Barcarena.

CRITÉRIOS

Para definir a tarifa são aplicados parâmetros e metodologia que consideram a previsão anual de movimentação em metros cúbicos. Os estudos levam em conta critérios como as eventuais despesas de compressão, liquefação, descompressão e regaseificação do gás natural. O serviço atende atualmente mercado livre, com consumidores de, no mínimo, 500 mil metros cúbicos de gás natural por dia. O mercado de gás natural paraense começou a operar em fevereiro de 2024, atendendo inicialmente ao setor industrial do alumínio, em Barcarena. Desde então, avança na transição energética com a substituição de combustíveis fósseis por uma alternativa menos poluente.

AÇAÍ

RISCO

O município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, não tem batedores de açaí regularizados, ou seja, todos são considerados em situação de ilegalidade. A informação foi dada pela própria Vigilância Sanitária do município, durante reunião com o Ministério Público do Estado. O assunto é alvo de inquérito civil aberto em dezembro de 2022. Na quarta-feira passada, seis estabelecimentos de produção de açaí foram visitados na cidade e interditados por descumprimento das normas de manipulação do alimento. Os problemas no manuseio do fruto aumentam os riscos de contaminação pela doença de Chagas. Em Marituba há cinco casos sob investigação.

Em Poucas Linhas

► O atleta paraense Arthur Nogueira Castilho, de 17 anos, que conquistou o título mundial de caratê no Japão, no último dia 25, um feito histórico para o esporte do Pará e do Brasil, teve a recepção de herói ao chegar em Belém, na tarde deste sábado.

► A celebração da vitória incluiu um cortejo pelas ruas da cidade, em cima de um trio elétrico.

► “Arthur é um exemplo de dedicação e talento, o primeiro paraense a alcançar esse título. Sempre acreditei no potencial dos nossos jovens e no poder transformador do esporte. O sucesso de Arthur é uma conquista não apenas pessoal, mas de toda a comunidade”, afirmou o prefeito Edmilson Rodrigues.

► Durante o mês de novembro a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) vai promover ações de saúde para os povos de matrizes africanas, em alusão à campanha Novembro Negro. As ações serão realizadas em terreiros e comunidades quilombolas de Belém, Marituba, Tomé-Açu e Santarém.

► A programação vai contar com consultas médicas (clínica geral, ginecologista, pediatra); testes rápidos (HIV, sífilis e hepatites); agendamento de consultas e exames especializados; cadastro para emissão de passe livre intermunicipal; palestra e distribuição de kits de higiene bucal para crianças; auriculoterapia e vacinas.

► O diretor-presidente do Instituto Cultural Vale, Hugo Barreto, será um dos participantes do painel “COP 30: o que vem por aí?”, que faz parte da programação da Conferência Amazônia e Novas Economias, que começa quarta-feira (6), no Hangar - Convenções & Feiras da Amazônia.

► Também no dia 7, Patrícia Daros, diretora de Soluções Baseadas na Natureza da Vale, fala no painel “Restauração Florestal: papel na economia das Amazônias e na neutralização das emissões”. Ainda como parte da programação, o Instituto Tecnológico Vale será representado pelo diretor científico da instituição, Guilherme Oliveira, que participará do painel “Cenários e impactos regionais: Agendas de resiliência e adaptação”.