Petrobras diz que houve avanço no licenciamento do Ibama para Margem Equatorial

A Petrobras informou, na noite desta quarta-feira (30), que tomou conhecimento da resposta do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) sobre a perfuração de um poço na Margem Equatorial brasileira, e disse em nota que "considera que houve um importante avanço no processo de licenciamento do bloco FZA-M-59, Amapá Águas Profundas".

De acordo com a estatal, o órgão ambiental pediu mais detalhamentos sobre o Plano de Proteção à Fauna, e da nova base de Fauna do Oiapoque, que foi construída após o Ibama considerar a base feita em Belém, no Pará, muito distante para um possível socorro das espécies em caso de vazamento de petróleo.

"A equipe técnica da Petrobras está detalhando cada questionamento para responder ao Ibama. A Petrobras está otimista e segue trabalhando na construção da nova unidade de fauna no Oiapoque, com o entendimento que é possível realizar a APO para a obtenção da licença para a perfuração em águas profundas no Amapá", disse a companhia.