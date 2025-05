Presidente da Fecomércio destaca ‘Semana S’ como vitrine de serviços ao comércio e à população

Durante entrevista ao programa “Manhã Liberal +”, nesta terça-feira (13/05), o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac no Pará, Sebastião de Oliveira Campos, destacou que a ‘Semana S’ é uma oportunidade de mostrar à sociedade — especialmente aos trabalhadores e empresários do comércio — os benefícios que essas instituições oferecem.

A iniciativa nacional da Confederação Nacional do Comércio (CNC), promovida no Pará pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac em parceria com sindicatos empresariais, vai ocorrer nos dias 16 e 17 de maio. Belém será palco de uma programação gratuita no Sesc Doca. O evento oferecerá serviços nas áreas de saúde, educação, cultura, lazer e tecnologia, além de shows e palestras voltadas também ao empresariado local.

A ação integra as comemorações pelos 80 anos da CNC e visa a aproximar a população dos serviços prestados diariamente pelas instituições do Sistema S do Comércio.

“Queremos mostrar à população os serviços que prestamos todos os dias. Serão dois dias de muita atividade, com oficinas, palestras, exposições, salão de games e atrações culturais gratuitas”, afirmou Oliveira Campos.

Segundo o presidente da Fecomércio Pará, a expectativa é receber cerca de 10 mil pessoas no Sesc Doca, na Travessa Manoel Barata, esquina com a Avenida Visconde de Souza Franco, das 9h às 20h. À noite, a programação cultural contará com apresentações de bandas locais, como AR-15 e Xeiro Verde, além do show da paraense Zaynara, de projeção nacional.

Campos também destacou o “Innovation Day”, voltado ao empresariado, que contará com a palestra de Tony Ventura, especialista em tecnologia, que trará ao público um robô-cão e um humanoide. Segundo ele, a iniciativa também reforça o trabalho institucional da CNC junto aos poderes públicos para fomentar um ambiente favorável ao comércio.

Sesc expande atendimento para além dos comerciários

Para a diretora regional do Sesc no Pará, Heloiva Távora, o evento será uma vitrine dos programas permanentes oferecidos pela instituição.

“Vamos oferecer serviços nas áreas de educação, saúde, cultura, lazer e assistência. Toda a população está convidada a usufruir gratuitamente”, destacou.

Um dos destaques será o projeto Saúde Mulher, com exames de mamografia gratuitos, além de atendimentos odontológicos, fisioterapia e massagens. No campo do lazer, o público poderá participar de aulas abertas de ginástica, pilates, lutas e utilizar as academias do Sesc sem custo.

O evento também terá apresentações culturais com corais, grupos de dança, desfiles e uma exibição especial sobre o projeto Mesa Brasil, que combate o desperdício e combate a fome há 30 anos — 22 deles no Pará.

“Vamos prestar contas à sociedade sobre esse projeto, que faz a diferença na vida de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade”, enfatizou.

Senac investe em inovação e educação para todos os públicos

Já a diretora administrativa do Senac Pará, Tatiane Gomes, ressaltou que o evento contará com sete ambientes imersivos educacionais, voltados para diversas faixas etárias e áreas de interesse.

“Teremos inovação, troca de conhecimento e temas como moda, inteligência artificial e tecnologia, que são fundamentais para o desenvolvimento pessoal e profissional”, explicou.

Entre os espaços, estão o Cozinha Show, com apresentações de chefs para alunos de gastronomia e o público em geral, a arena game, e o Palco Transformação, com workshops e rodas de conversa.

Tatiane Gomes, Sebastião de Oliveira Campos e Heloiva Távora na sede do Grupo Liberal. (Foto: André Oliveira | O Liberal)

Tatiane também lembrou que o evento será um momento propício para debater pautas importantes como a COP 30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas), a ser realizada em Belém em 2025. Segundo ela, a Semana S é uma oportunidade de integrar a comunidade ao setor empresarial, com foco especial nos jovens em início de carreira.

“Educação transforma vidas. Nosso compromisso é criar oportunidades de aprendizado e crescimento para todos”, concluiu.