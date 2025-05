Jader Filho assina contratos para construção de novas moradias rurais no Pará

O Ministério das Cidades autorizou a construção de mais 146 moradias rurais no estado do Pará, dentro do programa Minha Casa, Minha Vida Rural (MCMV). Com isso, desde 2023, essa modalidade do programa já selecionou 7,2 mil novas moradias no território paraense. Considerando todas as modalidades, o MCMV já garantiu 28 mil casas em municípios de todas as regiões do Pará.

Os dois contratos mais recentes, assinados na última segunda-feira (12), contemplam projetos em dois municípios paraenses: Peixe-Boi e Igarapé-Miri. Em Peixe-Boi, a cerimônia de assinatura foi realizada no Ginásio Poliesportivo Municipal, reunindo representantes da Associação Nordestina de Fortalecimento da Agricultura Familiar (ANFAF) — entidade organizadora responsável pela proposta de 50 moradias rurais —, seus respectivos beneficiários, representantes da Prefeitura Municipal, além de lideranças políticas e de movimentos sociais.

Conforme informações divulgadas pelo Ministério das Cidades, cinco comunidades rurais do município receberão os novos imóveis: Ananin, Cedro, Tauarí, Terceira Travessa e Urubuquara. O investimento é de R$ 3,7 milhões em recursos do Governo Federal.

“Estamos aqui para dar dignidade e proporcionar a realização de um sonho aos moradores das comunidades rurais de Peixe-Boi, pois essas pessoas passarão a ter moradias de qualidade. Muitas dessas famílias vivem atualmente em casas de madeira, de taipa, sem condições de melhorar seus lares. Agora, a realidade será outra: serão casas de alvenaria, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e varanda”, declarou o ministro Jader Filho.

Já em Igarapé-Miri, estão sendo investidos R$ 7,2 milhões. Foram assinados os contratos para a construção de 96 novas moradias nas comunidades rurais de Santa Maria do Icatu e Assentamento Extrativista Velasco. Os dois projetos foram apresentados por entidades organizadoras distintas: a Associação Comunitária e Agrícola de Santa Maria do Icatu e a Associação do Projeto de Assentamento Estadual Agroextrativista Velasco, respectivamente.

“Esse é um investimento histórico, não só para Igarapé-Miri, como para todo o estado do Pará, com um volume de recursos recorde. São mais de R$ 7,2 bilhões em investimentos do Ministério das Cidades, do Governo do presidente Lula, aqui no estado”, destacou Jader Filho.