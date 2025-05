Prêmio ESG Amazônia foca no protagonismo amazônico e sustentabilidade

A 13ª edição do Prêmio ESG Amazônia, promovido pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil Seção Pará (ADVB-PA), entra em etapas decisivas da sua programação. As inscrições seguem abertas até o dia de 30 de junho para que atuam no Pará e desenvolvem ações alinhadas aos princípios ambientais, sociais e de governança (ESG). A cerimônia de premiação está prevista para o dia 27 de agosto e será transmitida ao vivo pelas redes sociais da ADVB-PA

A associação destaca o objetivo de reconhecer iniciativas de empresas que se importam com a preservação da Amazônia. Existe ainda a intenção de aproveitar os diálogos sobre o tema, fortalecidos pela realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em novembro deste ano, na capital paraense.

“Queremos evidenciar o que já está sendo feito por empresas comprometidas com o futuro da Amazônia. O prêmio é uma vitrine de soluções que aliam inovação, responsabilidade e impacto positivo”, afirma Leandro Daher, presidente da ADVB-PA.

Os inscritos serão submetidos a uma avaliação, no mês de julho, pela banca julgadora, composta por especialistas da Universidade da Amazônia (Unama). No período entre os meses de agosto e setembro, serão anunciados os nomes dos vencedores, assim como os respectivos impactos gerados pelas iniciativas.

Na edição deste ano, a programação está entrelaçada com os objetivos da COP 30 e pretende ampliar a visibilidade das pautas abordadas no encontro climático. A ideia é alcançar uma repercussão nacional e internacional para temas sensíveis ao nosso território.