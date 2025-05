'COP 30 e soluções para desafios climáticos' são tema do Prêmio Ampla de Jornalismo em Belém

O Prêmio Ampla de Jornalismo chega à segunda edição mais robusta neste ano de 2025. A iniciativa aumentou o número de categorias e os valores da premiação, com até R$ 20 mil para os primeiros lugares. O lançamento ocorreu, na noite desta sexta-feira (9), com a presença de jornalistas, repórteres fotográficos e profissionais de web mídia, além de autoridades públicas de Belém.

O advogado Giussepp Mendes, um dos organizadores da premiação, afirmou que o segundo ano do Prêmio Ampla resulta do impacto positivo obtido pela primeira edição, em 2024. No ano passado, mais de 100 trabalhos foram inscritos.

"Nós não poderíamos deixar de fazer esta edição, no ano em que o Pará, mais especificamente Belém, recebe o maior evento ambiental do mundo, que é a COP30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima)”, ressaltou Giussepp Mendes. Ele explicou que o tema da premiação se ancora na COP30, com foco no desenvolvimento da Amazônia.

“E, de novo, estamos prestigiando isoladamente os jornalistas paraenses através de uma categoria estadual, temos a categoria nacional, temos a categoria online, e aumentamos a abrangência do prêmio com a categoria de fotojornalismo”, destacou Mendes.

Em Belém, evento de lançamento da II Edição do Prêmio Ampla de Jornalismo

Valorização da atuação profissional do jornalista

O prêmio valoriza a responsabilidade da atuação profissional jornalística, enfatizou o advogado André Brasil, também organizador da iniciativa. “O papel do jornalismo nesse momento é fundamental para mostrar o que, de fato, está acontecendo aqui, com um olhar verdadeiro, sobretudo sobre quem vive aqui e quer potencializar Belém e a Amazônia”, afirmou ele Brasil, que é também o secretário-executivo para a COP30, no âmbito do município de Belém.

Com 35 anos de experiência profissional no jornalismo, a jornalista brasiliense Giuliana Morrone apresentou a premiação nesta sexta-feira. Ela ressaltou a importância do fortalecimento do bom jornalismo para o combate da desinformação, na era atual das fake news, e também para um maior engajamento das pessoas frente às mudanças climáticas.

"A gente vive momentos difíceis. O Fórum Econômico Mundial previu que um dos maiores riscos para a humanidade, são as fake news e a desinformação. E a gente tem aqui um grupo de empresários estimulando exatamente o contrário, que é a boa informação, o bom jornalismo. Então esse é um ponto de destaque. Outro ponto muito bacana, é poder falar do que vem pela frente, falar de coisas positivas, o olhar está sempre para a negatividade. E entendemos que é um momento de a gente mostrar o que já vem sendo feito para combater a crise climática, para lidar com as questões”, disse a jornalista, que faz a curadoria da premiação.

Serviço:

II Edição do Prêmio Ampla de Jornalismo – tema central “COP 30, soluções para os desafios climáticos e para o desenvolvimento amazônico”.

Podem concorrer trabalhos publicados ou veiculados em emissoras de televisão, jornais, revistas e portais de notícias do Brasil, entre 10 de maio a 10 de outubro de 2025.

Inscrições – As inscrições online vão acontecer por formulário eletrônico disponível no site oficial da Ampla, de 10 de maio até o dia 10 de outubro de 2025.