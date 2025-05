Ministro Jader Filho é homenageado com Medalha do Mérito Industrial

O ministro das Cidades, Jader Filho, é o homenageado deste ano com a Medalha do Mérito Industrial Simão Miguel Bitar, considerada a maior honraria da indústria paraense. A entrega está marcada para o dia 23 de maio, às 19h, no salão de eventos da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), entidade responsável pela condecoração. De acordo com os organizadores, a escolha do ministro se deve ao trabalho em busca de soluções para o déficit habitacional e às contribuições à indústria da construção civil.

“O setor da construção civil movimenta vários outros setores industriais, comerciais e de serviços. Isso tem uma potencialidade incrível na geração de empregos, além de um componente social sem tamanho. Por isso, a honraria é um reconhecimento justo a quem tem trabalhado incansavelmente por uma política de habitação, permitindo à população acessar melhor e de forma mais ampla o maior programa habitacional do país”, destacou Alex Carvalho, presidente da Federação.

Jader Barbalho Filho tem 47 anos, é formado em Administração pela Universidade da Amazônia, com especialização em Marketing, e é pós-graduado em Administração Pública pela FGV. Desde janeiro de 2023, está à frente do Ministério das Cidades, após ser nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na pasta, é responsável pela condução de um dos principais programas do governo federal: o Minha Casa, Minha Vida.

Às vésperas do Dia da Indústria, comemorado em 25 de maio, a cerimônia de entrega da Medalha do Mérito Industrial Simão Miguel Bitar também marcará o lançamento da segunda fase da Jornada COP+, iniciativa da Fiepa, em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), SESI, SENAI, IEL e outros apoiadores.