Prêmio Sebrae Mulher de Negócios abre inscrições para a edição de 2025

As inscrições para o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025 estão abertas até 15 de junho e podem participar mulheres maiores de 18 anos que possuam empreendimentos formais há mais de um ano. A iniciativa é dividida em cinco categorias: Pequenos Negócios, MEI, Produtora Rural, Ciência & Tecnologia e Negócios Internacionais. E, o seu objetivo principal é reconhecer e valorizar trajetórias de empreendedoras do estado e do país.

Nos últimos três anos, o Pará têm mulheres vencedoras nesta premiação. Apenas em 2024, cerca de 87 mulheres empreendedoras se inscreveram na etapa estadual da premiação, representando 32 cidades paraenses. Esse desempenho reflete também a importância dessas mulheres para a economia do estado, na avaliação de Domingas Ribeiro, diretora técnica do Sebrae no Pará.

“A premiação reconhece a trajetória das empreendedoras de pequenos negócios que contribuem para o desenvolvimento da economia, inspirando outras mulheres a também serem protagonistas de suas próprias histórias", destaca Domingas.

A vencedora da etapa estadual em 2024, na categoria Pequenos Negócios, foi a empreendedora Noanny Maia, da marca Cacauaré, que também venceu a etapa nacional na mesma categoria. Ela tem uma relação de superação na sua trajetória com o empreendedorismo, que passa pela morte do pai por Covid-19 e a sua intimidade com a terra onde cresceu, em Mocajuba, no nordeste do Pará.

"O prêmio trouxe visibilidade nacional e fortaleceu a Cacauaré. Conquistamos novos parceiros comerciais e aumentaram os convites para eventos e palestras. Acredito que o prêmio ajudou a posicionarmos como referência em bioeconomia. Ele deu mais credibilidade nas conversas com investidores e impulsionou nossa presença em espaços de tecnologia dentro do Sebrae, inclusive em subseções nacionais”, enfatiza a empreendedora.

Premiação

A premiação é dividida em três etapas: estadual, regional e nacional. Na fase estadual, serão selecionadas até cinco candidatas por categoria. As vencedoras estaduais avançam para a etapa regional, representando a região Norte, e posteriormente para a etapa nacional, cuja cerimônia de premiação ocorrerá em outubro, em Florianópolis (SC).

Na etapa nacional, serão premiados os três primeiros lugares de cada categoria, que receberão de R$ 10 mil a R$ 30 mil, capacitação do Empretec e mentoria on-line (para as primeiras colocadas).