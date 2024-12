Sebrae no Pará realiza balanço das principais ações em 2024

Mais de 100 jornalistas paraenses participaram do Engage Talk Resultados 2024, realizado nesta quarta-feira (11), na Casa Mia Eventos, em Belém, onde foi divulgado balanço das ações do Sebrae no Pará este ano em meio a um almoço. Entre as pautas, estiveram os dois maiores cases de sucesso da instituição, que ganharam prêmios nacionais – Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo e Prêmio Sebrae Mulher de Negócios – além de outras ações voltadas para o fortalecimento dos pequenos negócios no Estado.

“Nossa gestão tem sido brindada com projetos maravilhosos e estamos aqui neste momento agradecendo a vocês por tudo que vocês têm feito pelos nossos empreendedores, sejam com pautas e informações valiosas que são do interesse da sociedade. Sem esquecer que nós, de maneira inédita, conquistamos grandes prêmios nacionais, inclusive, um deles de jornalismo, e isso demonstra que temos excelentes profissionais no Estado”, disse o diretor superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, aos jornalistas paraenses.

Na oportunidade, o diretor abordou os números de atendimento, capacitações, consultorias, ações nas Salas do Empreendedor, projetos e programas realizados. Ele também destacou dados das pesquisas de satisfação, bem como o crescimento da marca Sebrae, que já é a sexta maior marca do país, além de ser a marca mais socialmente responsável do Brasil.

“Nós tivemos quase 200 mil pessoas físicas e empresas atendidas este ano, além de estarmos presente nos 144 municípios paraenses, seja com as nossas agências ou nas Salas do Empreendedor, onde já entregamos 19 salas como estas somente este ano. Só Lembrando que estamos abrindo mais sete salas que vão atender demandas específicas para COP 30”, ressaltou o diretor, destacando que as prefeituras municipais compraram mais de R$ 314 milhões em produtos de pequenas empresas locais este ano, um marco para a instituição.

Coordenadora de jornalismo e apresentadora do SBT Pará, a jornalista Bianca Teixeira lembrou que o Sebrae no Pará é grande parceiro dos profissionais de comunicação do Estado. “O Sebrae é um grande parceiro dos jornalistas, este ano tivemos o Engage Expert, onde recebemos capacitação para eventos internacionais. Mas além disso, também ajudamos a fomentar as pautas do empreendedorismo “, ressaltou ela.

COP 30

Rubens Magno destacou ainda as principais ações que o Sebrae no Pará está realizando para preparar os pequenos negócios para as oportunidades com vistas às COP 30, que ocorrerá em Belém, em novembro de 2025, dentro dos quatro eixos de atuação: mobilidade, hospitalidade, alimentos e bebidas e economia criativa. Só em 2024, foram quase 18 mil empresas apoiadas pela instituição em preparação para a conferência do clima.

“O grande destaque deste ano, sem dúvida é a união da nossa equipe como um todo, mas também as ações para preparar os pequenos negócios para recebermos a COP 30, além do treinamento da nossa equipe. Um grande evento como este também comprova nosso investimento em comunicação como a realização do Engage, onde trouxemos grandes jornalistas de renome para capacitar os profissionais de comunicação paraenses para pautas internacionais”, completou o gestor.

Ele adiantou ainda a criação da Vila Sebrae COP 30, uma agência na Ilha do Combú para atender pequenos empreendedores das regiões das ilhas, além da execução do Mídia Hub Engage Zone, que vai dar suporte aos jornalistas durante a COP 30.

Cases de sucesso

Encontro celebrou as conquistas de profissionais paraenses, que contaram com o apoio do Sebrae/PA, em premiações nacionais durante o ano (Divulgação/Sebrae PA)

Em 2024, profissionais paraenses, com apoio do Sebrae/PA, protagonizaram momentos importantes em premiações nacionais. A equipe do jornalista Daniel Nardin, do Amazônia Vox, foi a grande vencedora da 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo, depois de garantir a etapa estadual do prêmio. Além de vencer o melhor trabalho na categoria texto com a reportagem “Muito além do açaí: como o chocolate produzido localmente está sendo uma alternativa à monocultura”, a equipe formada por Márcio Nagano, Raffa Regis, Ana Paula Santos e Ricardo Garcia também levou o Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo. “O papel do jornalista é trabalhar para transformar a sociedade e quando fazemos matérias como esta, que demonstra a realidade dos pequenos negócios na Amazônica, estamos contribuindo para o desenvolvimento da região”, disse Daniel Nardin.

Já a empreendedora paraense e CEO da Cacauaré da Amazônia, Noanny Maia, também foi a grande vencedora do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2024 em âmbito nacional, na categoria Pequenos Negócios. Ela também foi a ganhadora da etapa estadual da premiação. “Agradeço muito ao Sebrae por todo o apoio desde sempre, até a minha pequena empresa chegar ao Projeto Nisa. O próximo passo da Cacauaré é conseguir recursos para que a nossa startup possa servir como um modelo de negócios para as comunidades vizinhas”, ressaltou Noanny Maia.

Para a coordenadora de jornalismo da TV Cultura do Pará, Aline Freire, a comunicação do Sebrae teve um papel fundamental este ano, divulgando pautas de interesse público para os pequenos negócios. “O Sebrae é um parceiro fundamental na nossa caminhada jornalística. Como emissora educativa, sempre priorizamos pautas que estimulem o empreendedorismo das micro e pequenas empresas e é no Sebrae que encontramos esse apoio para cumprirmos nossa missão. O Serviço sempre está disponível para nos fornecer informações relevantes sobre o tema que precisam chegar ao alcance da sociedade”, ressaltou.

A gerente da Unidade de Marketing e Comunicação do Sebrae no Pará (UMC), Keyla Reis, ressaltou que o momento foi de compartilhar o resultado positivo do ano com os jornalistas, além de confraternizar com os profissionais paraenses. “Foi um momento importante para compartilharmos e celebrar os resultados alcançados pelo Sebrae no Pará ao longo de 2024, que foram resultados alcançados com muitas parcerias com os profissionais de comunicação, que conseguiram levar nossa mensagem sobre a importância do empreendedorismo para nosso público”, ressaltou ela.