Alckmin, sobre impacto de gripe aviária no preço de alimentos: Tem vírus no mundo todo

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), disse não acreditar que a gripe aviária possa impactar o preço dos alimentos - assunto sensível relacionado à aprovação do governo federal - na manhã desta quinta-feira, 22, em São Paulo. "Vírus você tem no mundo todo. Não é só no Brasil. Em vários países há o problema da gripe aviária", disse.

"Nosso caso está muito localizado, especificamente no Rio Grande do Sul, confirmado em Montenegro. Foi o primeiro caso", continuou o vice-presidente. "Sendo só lá, deve ser superado rapidamente, porque vírus tem tempo limitado. Vamos aguardar."

Até o momento, há um caso confirmado de gripe aviária (influenza aviária de alta patogenicidade, H5N1) na granja comercial de Montenegro, em um matrizeiro de aves na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. No total, o País já registrou 164 casos da doença em animais silvestres no País (sendo 160 em aves silvestres e 4 em leões-marinhos), 3 focos em produção de subsistência, de criação doméstica, e 1 em produção comercial, somando 168 ao todo no Brasil.