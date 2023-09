Prefeitura de Belém inicia pagamento do piso salarial da enfermagem no dia 22

Na sexta-feira (22), a Prefeitura de Belém dará início ao pagamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem. São cerca de 3,5 mil trabalhadores cadastrados na plataforma InvestSUS para receber a complementação de valores e integrar a base salarial do município, seguindo os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde e ratificados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), conforme esclareceu a prefeitura.

O secretário municipal de Saúde, Pedro Anaisse, explicou as regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde para o pagamento do piso salarial. Ele enfatizou que Belém depende do apoio do governo federal para alcançar o valor que deve ser efetivamente pago aos servidores da categoria. O planejamento e as regras estabelecidas pela legislação e pelo Judiciário para o pagamento do piso salarial da enfermagem foram apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) aos profissionais em uma reunião do Conselho Municipal de Saúde (CMS) na semana passada.

A primeira parcela de recursos enviada ao município, no valor total de R$ 6,9 milhões, permitirá o pagamento retroativo do piso de maio a agosto aos servidores vinculados à Sesma e aos hospitais filantrópicos. Esse pagamento será feito em uma folha suplementar, disponível na conta dos trabalhadores a partir de sexta-feira, segundo a gestão municipal.