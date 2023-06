Alemanha abre vagas para enfermeiro do Brasil com salário inicial de mais de R$ 14 mil

Com um processo de seleção rápido, o governo da Alemanha abriiu vagas para enfermeiros estrangeiros, e os brasileiros estão entre os alvos dos germânicos para suprir um mercado que tem decrescido lá. O salário inicial é de 2.800 euros, o que equivale a cerca de R$ 14,6 mil.

VEJA MAIS

Em 2016, Thaiza Maria Silva Farias, uma enfermeira brasileira recém-formada e sem experiência profissional, contou para a BBC Brasil ter recebido uma oferta de emprego em um hospital em Darmstadt, na Alemanha. Selecionada por uma empresa de Frankfurt, Thaiza viu a oportunidade de aprender outro idioma e trabalhar na Europa como um desafio empolgante.

O processo de seleção foi rápido, e Thaiza e outros enfermeiros brasileiros selecionados iniciaram aulas intensivas de alemão para alcançar o nível B2, requisito mínimo para profissionais de saúde na Alemanha. O curso foi pago pela empresa de recrutamento, que também ofereceu uma bolsa para que os selecionados se dedicassem exclusivamente ao estudo do idioma.

• Assista ao vídeo de um enfermeiro brasileiro na Alemanha

Escassez de enfermeiros no país

Esse tipo de recrutamento de profissionais de saúde no exterior tornou-se comum na Alemanha devido à escassez de enfermeiros no país, principalmente em cidades menores e em lares para idosos. O governo alemão enfrenta dificuldades para suprir essa demanda apenas com profissionais formados no próprio país.

Em 2022, havia 146 mil enfermeiros generalistas em treinamento na Alemanha, e cerca de 52,3 mil começaram seus estudos no ano passado. Porém, esse número apresentou uma queda de 7% em comparação a 2021. Diante dessa realidade, o governo alemão busca atrair enfermeiros qualificados do exterior para suprir essa demanda crescente.

Apenas cerca de 1% a 2% dos enfermeiros formados na Alemanha possuem licenciatura, enquanto a maioria possui uma formação técnica. Defensores da licenciatura argumentam que o ensino auxilia na função de promover educação em saúde para a equipe e a sociedade em geral.

Em 2021, já havia 8,3 mil enfermeiros treinados no exterior atuando na Alemanha, um aumento significativo em relação aos 4,9 mil de 2017. Com o objetivo de impulsionar o recrutamento de enfermeiros, ministros do Trabalho e das Relações Exteriores da Alemanha estiveram no Brasil em junho de 2022.

No mesmo ano, o governo alemão assinou um contrato com o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) do Brasil, permitindo a contratação de profissionais brasileiros. O plano é selecionar 700 enfermeiros brasileiros por ano, e atualmente cerca de 200 já estão trabalhando na Alemanha com base nesse acordo, enquanto outros 374 estão concluindo os cursos de alemão para se juntarem a eles.

O que precisa para se candidatar?

Para se candidatar às vagas de enfermeiros na Alemanha, os interessados devem possuir um diploma de Bacharel em Enfermagem e a carteira verde do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) do Brasil.

O governo alemão informa que o recrutamento de enfermeiros pode ser feito tanto pelo Estado quanto por empresas privadas. No caso do governo, a seleção é conduzida pela Agência Central de Colocação Internacional e de Especialistas (ZAV) da Agência Federal de Emprego, mesmo antes da equivalência da qualificação profissional adquirida no exterior com a ocupação de referência ser estabelecida.

As empresas privadas também podem recrutar enfermeiros, porém o Ministério da Saúde alemão destaca a importância de os candidatos escolherem empresas com o selo de "recrutamento justo". Isso garante que o processo de recrutamento seja transparente, compreensível e justo, além de ser gratuito para os candidatos, incluindo cursos de idiomas, já que todos os custos são suportados pelo futuro empregador.

O governo alemão disponibiliza informações em português para os interessados, com o passo a passo do processo de inscrição. No caso da seleção pelo governo, a ZAV organiza todo o processo, fornecendo instruções e traduções dos documentos necessários para serem apresentados ao órgão responsável pelo reconhecimento dos diplomas na Alemanha.

Os custos desse processo são cobertos pelo empregador, e uma bolsa mensal de 500 euros (aproximadamente R$ 2,6 mil) é oferecida aos selecionados para que possam se dedicar integralmente ao estudo do idioma. Após atingirem o nível B2, os selecionados recebem passagens de avião e acomodação na Alemanha até a validação de seus diplomas.

O Ministério da Saúde alemão afirma: "Especialistas em enfermagem com diplomas ou qualificações em países terceiros, como o Brasil, têm excelentes oportunidades de encontrar empregos como especialistas médicos ou enfermeiros na Alemanha. Vocês são muito bem-vindos".

Salários atraentes e desafios enfrentados

Os salários na Alemanha podem ser até cinco vezes maiores do que no Brasil. De acordo com o acordo estabelecido, o pagamento inicial é de 2.800 euros por mês (cerca de R$ 14.600 mil), após deduções de impostos e seguro de saúde, com possibilidade de aumentos e promoções na carreira, conforme afirmação de Cabral.

Thaiza Maria Silva Farias ressalta que outros fatores podem influenciar o valor do salário, como a experiência do profissional, plantões com adicional noturno e os planos de carreira de cada hospital.

No entanto, é importante destacar que a mudança para a Alemanha não é simples. Durante o período em que estudava alemão, Farias recebia uma bolsa de apenas 300 euros por mês (cerca de R$ 1,5 mil), o que era insuficiente para cobrir todas as despesas.

Além disso, antes da validação oficial do diploma na Alemanha, Farias e outros colegas trabalharam como auxiliares de enfermagem, recebendo um salário de 1.300 euros por mês (aproximadamente R$ 6.800 mil). Embora esse valor possa parecer alto em reais, é necessário considerar que os custos de vida são em euros.

A adaptação ao idioma também é um desafio significativo. O conhecimento adquirido no Brasil não é suficiente para se comunicar com a equipe nos hospitais alemães. É necessário aprender uma ampla variedade de termos técnicos, o que só pode ser alcançado por meio de cursos específicos ou no ambiente hospitalar, afirma Farias.

Essa dificuldade com o idioma pode gerar tensões no ambiente de trabalho. Alguns enfermeiros brasileiros são bem recebidos pela equipe, mas outros não. Os enfermeiros alemães muitas vezes não compreendem a formação acadêmica dos profissionais brasileiros e ficam inseguros, temendo que possam representar riscos aos pacientes. As equipes de trabalho ainda não estão totalmente preparadas para receber enfermeiros estrangeiros. Essa falta de preparo pode levar à frustração, uma vez que se espera que os profissionais estrangeiros já possuam pleno conhecimento e habilidades, quando na realidade existe um processo contínuo de aprendizado e adaptação.