Prefeitura de Belém antecipa pagamento de parte do 13º salário dos servidores; veja

Servidores municipais de Belém vão receber uma parte do 13º salário de 2022 nesta semana. O prefeito Edmilson Rodrigues resolveu antecipar 40% da chamada "Gratificação Natalina", conforme decreto publicado no Diário Oficial do Município (nº 14458), do dia 08 de abril. O pagamento dessa parcela será efetuado até a próxima sexta-feira (15). De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura, a medida deve beneficiar mais de 25 mil trabalhadores.

VEJA MAIS

Serão alcançados pela medida servidores ativos e inativos, integrantes dos órgãos da administração direta, autarquias e fundações da gestão municipal. Ainda de acordo com a prefeitura, a Gratificação Natalina será concedida em duas parcelas: a primeira neste mês de abril e a segunda até 20 de dezembro deste ano. Pelo decreto n° 103.866/2022, assinado pelo prefeito Edmilson Rodrigues no dia 06 deste mês, tanto a parcela equivalente a 40% do 13° salário, quanto os 60%, pagos no final do ano, são proporcionais à remuneração integral de dezembro de 2022.

"Trata-se de mais um compromisso da Prefeitura de Belém com nossas servidoras e servidores", ressalta a secretária de Administração, Jurandir Novaes.

Para acompanhar diretamente o abono, basta acessar o contracheque pelo Portal do Servidor da Prefeitura de Belém.