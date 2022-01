Como antecipar o 13º salário? Saiba quanto vai receber e de que maneira solicitar o abono

O 13º salário foi antecipado, nos últimos dois anos, com a intenção de ajudar a minimizar os impactos negativos da pandemia na classe trabalhadora. Por isso, em 2022, muitas pessoas estão na expectativa de conseguir adiantar o abono salarial e organizar sua situação financeira. Veja como solicitar a antecipação do valor:

VEJA MAIS

Como posso antecipar o 13º salário?

Para empresas privadas, não há uma regra clara sobre como solicitar o pagamento do 13º salário ou pedir antecipação. No entanto, o que se sabe é que cada empregador tem entre 1º de fevereiro até dia 30 de novembro para quitar.

Quanto posso conseguir em dinheiro adiantado o 13º salário?

Não existe um valor máximo do adiantamento. Mas, as empresas podem antecipar até 40% do salário do trabalhador.

Como funciona a antecipação no 13º salário em bancos?

Em bancos como Itaú, Santander e Banco do Brasil, para o empregado conseguir antecipar o dinheiro é necessário que ele receba o salário, aposentadoria ou pensão pela instituição. Veja quais são as condições:

Banco do Brasil: Pode-se antecipar até 80% do valor do 13º salário. O crédito deve ser pago até o fim do contrato, ou ainda até que o dinheiro seja pago no final do ano.

Pode-se antecipar até 80% do valor do 13º salário. O crédito deve ser pago até o fim do contrato, ou ainda até que o dinheiro seja pago no final do ano. Santander: É oferecido um empréstimo que pode ser em até 100% do valor que o trabalhador receberá de 13º salário. O banco cobra apenas taxas de juros e o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

É oferecido um empréstimo que pode ser em até 100% do valor que o trabalhador receberá de 13º salário. O banco cobra apenas taxas de juros e o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Itaú: O valor antecipado de acordo com o contrato é descontado na própria conta do trabalhador.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)