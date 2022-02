13º salário do Bolsa Família: confira o calendário de pagamentos e quem tem direito

Voltou a ser repassado, neste mês de fevereiro, o 13º salário do Bolsa Família. Isso porque o abono natalino – que beneficiou milhões de brasileiros em 2019 - deixou de ser pago nos anos de 2020 e 2021. A consulta do valor extra pode ser feita por meio do link. Mas antes de saber se tem direito é necessário informar o NIS e a data de nascimento do beneficiário.

Quem pode sacar o 13º salário do Bolsa Família?

Pode sacar o 13º quem recebeu o Bolsa Família, o Auxílio Emergencial ou o Auxílio Brasil durante, pelo menos, seis meses em 2021. Não precisa fazer o cadastro, apenas estar regular com o programa federal. A criação desse abono tem três 3 anos, quando o presidente Jair Bolsonaro (PL) assinou a Medida Provisória criando o 13º salário para o Bolsa Família.

Apesar da extinção do programa, que deu início ao Auxílio Brasil, o Governo de Pernambuco vai seguir com o pagamento do 13º aos beneficiários. A parcela extra terá um valor máximo de R$ 150. A previsão é que os valores sejam creditados até 25 de fevereiro.

Confira o calendário para o pagamento do 13º salário do Bolsa Família de Pernambuco:

A rodada do 13º do Bolsa Família em Pernambuco fará pagamentos até dia 25 de fevereiro, com evolução das liberações pelo número crescente do NIS.

NIS com final 1 – 14/2

NIS com final 2 – 15/2

NIS com final 3 – 16/2

NIS com final 4 – 17/2

NIS com final 5 – 18/2

NIS com final 6 – 21/2

NIS com final 7 – 22/2

NIS com final 8 – 23/2

NIS com final 9 – 24/2

NIS com final 0 – 25/2



Como será o repasse do Bolsa Família de Pernambuco?

O repasse do 13º do Bolsa Família acontece de acordo com a parcela que cada família recebe todos os meses. O teto é de R$ 150. Aqueles que ganham R$ 80 devem receber o 13º no mesmo valor. Já os que recebem acima de R$ 150 ganham apenas o limite estipulado.

Já os beneficiários que recebem menos de R$ 150 mensais, o teto do programa pode ser alcançado por meio da Nota Fiscal Solidária. Basta o usuário informar o CPF no momento da compra de qualquer item de alimentação, medicamentos, material de higiene pessoal, material de limpeza e vestuário. Do total gasto, 5% do valor retornará ao bolso do cidadão.