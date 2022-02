Auxílio Brasil: Confira o calendário de pagamento dos R$ 400, que começa na segunda-feira (14/02)

Mais de 1,1 milhão de famílias no Pará serão beneficiadas com a segunda parcela do Auxílio Brasil, que começa a ser paga na próxima segunda-feira (14), em todo o país. Segundo o Ministério da Cidadania, atualmente, mais de 18 milhões de famílias recebem o benefício mensalmente. Vale ressaltar que os cartões e senhas utilizados para saque do Bolsa Família continuarão válidos e poderão ser utilizados para o recebimento do Auxílio Brasil.

Ou seja, quem já recebia o Bolsa Família pelo aplicativo Caixa Tem, em conta Poupança Digital, receberá o Auxílio Brasil na mesma modalidade de pagamento e poderá continuar movimentando o recurso pelo aplicativo. No Pará, o programa passou de 956.353 mil, em dezembro de 2021, para 1.129.629 milhão de famílias em janeiro, um aumento de 173.276 lares beneficiados no Estado. Esse total representa cerca de 13% da população paraense.

O pagamento do benefício será de acordo com o último número do NIS (Número de Identificação Social), que vai de zero a nove.

Qual é o valor do benefício Auxílio Brasil?

O valor pago é de R$ 400 .

Qual é o calendário do pagamento do Auxílio Brasil?

Final do NIS 1: 14 de fevereiro Final do NIS 2: 15 de fevereiro Final do NIS 3: 16 de fevereiro Final do NIS 4: 17 de fevereiro Final do NIS 5: 18 de fevereiro Final do NIS 6: 21 de fevereiro Final do NIS 7: 22 de fevereiro Final do NIS 8: 23 de fevereiro Final do NIS 9: 24 de fevereiro Final do NIS 0: 25 de fevereiro

Quem pode receber o Auxílio Brasil?

Família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com dados cadastrais atualizados nos últimos 2 anos.

​​A seleção das famílias é feita pelo Ministério da Cidadania com base nos dados inseridos pelas prefeituras no Cadastro Único, considerando a composição familiar e a renda de cada integrante.

Têm direito a receber o Auxílio Brasil:

Famílias em situação de extrema pobreza, que têm renda familiar per capita mensal igual ou inferior a R$ 105,00 (cento e cinco reais).

Famílias pobres, que têm renda familiar per capita de R$ 100,01 (cem reais e um centavo) a R$ 200,00 (duzentos reais).

Para as famílias em situação de pobreza é necessário que apresentem, em sua composição, gestantes, nutrizes (mães que amamentam), crianças, adolescentes ou jovens entre 0 e 21 anos incompletos.

Como se cadastrar para receber o Auxílio Brasil?

​Feito com o setor responsável pelo Auxílio Brasil no seu município. Basta apresentar documento de identificação. Caso já faça parte do Cadastro Único, é necessário que seus dados estejam atualizados.

Onde receber o Auxílio Brasil?

​Após a seleção realizada pelo Ministério da Cidadania, será concedida parcela do Programa Auxílio Brasil. As parcelas são disponibilizadas mensalmente, conforme calendário de pagamento.

Como continuar recebendo o Auxílio Brasil?

Para manter o pagamento, é necessário cumprir os requisitos a seguir:

Realização do pré-natal;

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação;

Acompanhamento do estado nutricional;

Frequência escolar mínima definida em regulamento;

Matrícula em estabelecimento de ensino regular para jovens entre 18 a 21 anos.

Onde encontrar mais informações sobre o pagamento do Auxílio Brasil?

Outras informações sobre o Auxílio Brasil estão nas redes sociais da Caixa: twitter.com/caixa; facebook.com/caixa; instagram.com/caixa; e youtube.com/user/canalcaixa. Além do aplicativo Caixa Tem, também são disponibilizados os seguintes canais de atendimento: terminais, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, além das agências da Caixa e o Atendimento Caixa ao Cidadão, no telefone 111. O calendário completo de pagamento está disponível em https://www.caixa.gov.br/auxiliobrasil.