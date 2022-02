Prefeitura anuncia aumento de R$ 50 no valor do Bora Belém

Na noite desta quarta-feira (2), no ginásio de esporte Guilherme Paraense, Mangueirinho, a Prefeitura Municipal de Belém anunciou o aumento em R$ 50,00 no valor do ‘Bora Belém’ e a inclusão, no programa municipal, de famílias atendidas pelo Auxílio Brasil, programa de transferência de renda gerido pelo Governo Federal. A novidade foi anunciada pelo prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL), juntamente com o governador Helder Barbalho (MDB), para centenas de famílias, provenientes de bairros como Tapanã, Benguí e Aurá.

O ato teve como público-alvo os beneficiários do programa para alinhar as informações, esclarecer sobre as possíveis alterações que ocorrerão, bem como abordar a transversalidade do programa, por meio do Banco do Povo, com o programa Donas de Si, que visa promover a autonomia financeira, através de cursos de formação profissional.

Aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal de Belém (CMB), em janeiro de 2021, e sancionado pelo prefeito, o Bora Belém completa um ano de sua implementação. É coordenado pela Fundação Papa João XXIII (Funpapa), está próximo de beneficiar 15 mil famílias em situação de pobreza e de extrema vulnerabilidade socioeconômica. A meta é atingir 22 mil famílias, com investimento de R$ 60 milhões. O programa é uma iniciativa do governo municipal em cooperação com o Governo do Estado.

Inicialmente, o objetivo foi de garantir um auxílio de até R$ 450 para famílias, calculado conforme a composição familiar, sendo em três faixas: na primeira delas, mulheres com um filho recebem R$ 150 com dois e três filhos, R$ 300, e com quatro ou mais filhos têm direito a R$ 450. A partir de agora, os valores foram reajustados, respectivamente em R$ 200, R$ 350 e R$ 500, conforme o número de filhos.

Mãe de Maria Helena, de apenas 2 anos, e moradora do bairro Cabanagem, Gabriela Oliveira, 42, diz que a contribuição social ajuda nas necessidades da filha e soma à atividade de autônoma. “É uma ajuda importante, com o aumento, melhora um pouco mais ainda”, disse. Residente em Águas Lindas, na divisa entre as cidade de Ananindeua e Belém, mas com endereço registrado na capital, a jovem Danyane Neves, 20, comemorava o aumento. Ela já recebia R$ 150 por conta de um dos filhos, mas já inscreveu Jonhy Miguel, de apenas dois meses. O benefício deve chegar os R$ 350. “A notícia do aumento foi boa, mas ganho ainda R$ 150, vou aguardar o valor do outro filho”, afirmou.

“Estamos aqui comemorando um ano do programa Bora Belém, um investimento integrado da prefeitura e do Governo do Estado, que na união de esforços permite para cada um real colocado pela prefeitura, o governo coloca um real para ampliar o número de famílias e de pessoas contempladas, para que mais gente possam receber esses benefícios”, declarou o governador Helder Barbalho. “Não estamos fazendo assistencialismo, estamos aqui fazendo um programa que vai marca a vida da cidade”, argumentou Edmilson Rodrigues. “Tem um problema que tornar o Bora Belém o mais importante de nosso governo, porque temos um cadastro (CadÚnico) com 118 mil pessoas, sendo 22 mil famílias estavam em situação de extrema necessidade, de vulnerabilidade”, destacou.

Além dos chefes dos poderes Executivos municipal e estadual, o ato contou com a presença do presidente da Funpapa, Alfredo Costa, o chefe da Casa Civil, Iran Lima, da primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho, além de secretários, vereadores e deputados estadual e federal.