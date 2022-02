Vale Gás: segunda parcela de benefício é paga até o dia 14 de março

Os beneficiários que ainda não receberam a segunda parcela do Vale Gás têm até o dia 14 de março para realizar o saque. O benefício do Governo do Pará garante a compra de botijões de 13 quilos para famílias que se enquadram na faixa de extrema pobreza. A nova parcela está sendo paga desde dezembro de 2021. As informações são da Agência Pará.

São Duas cotas de R$ 100, disponibilizadas em forma de crédito pelo Banco do Estado do Pará (Banpará). Para ser contemplada, a unidade familiar precisa estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda per capita declarada igual a zero. O benefício é gerenciado e fiscalizado pela Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster). Até esta quarta-feira (16), a Secretaria já contabilizou mais de 57 mil beneficiários.

“O Vale Gás foi implementado em meio a um contexto difícil, de alta no valor do gás de cozinha, o que fez com que famílias em situação de vulnerabilidade tivessem dificuldades em manter a compra de seus botijões. O benefício é mais uma ação do Governo do Estado para garantir apoio à população em meio a pandemia de Covid-19, que somado a outros benefícios garantiu que o Pará fosse reconhecido como segundo Estado do País que mais investiu em distribuição de recursos para a população durante a pandemia. Um marco na história do Governo do Pará”, destacou o titular da Seaster, Inocencio Gasparim.

Segundo o governo, cerca de 98 mil famílias em situação de extrema pobreza puderam ser beneficiadas com a primeira etapa de pagamentos, realizada até outubro do ano passado.