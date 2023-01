Prefeitura de Belém abre pré-inscrição para novos cursos do programa Donas de Si

A Prefeitura de Belém, por meio do Banco do Povo, abre pré-inscrições para novos cursos do programa de qualificação profissional gratuito Donas de Si, nesta terça-feira (10), às 10 horas. Serão ofertadas, por meio do site do Banco do Povo, 210 vagas distribuídas em sete cursos presenciais, com (12 turmas).

Os cursos de “Informática Básica”, “Excel”, “Básico de Corte e Costura”, “Modelagem em Malha”, “Corte de Cabelo: Tendências Atuais”, “Tranças e Penteados” e “Formação de Preço ao Vendedor” serão ministrados por meio do contrato assinado com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). As aulas ocorrerão nas dependências dessa instituição, com a emissão de certificados com validade nacional aos concluintes.

Segundo a prefeitura, o Donas de Si chega a 2023 com mil alunas e alunos atendidos pelo programa.

Veja como se inscrever

Para se inscrever, é preciso acessar o site Banco do Povo e preencher a ficha de pré-inscrição que será disponibilizada a partir das 10 horas. A PMB explica que os primeiros inscritos, dentro do número de vagas disponíveis, deverão comparecer à sede do banco na data e endereço informados pelo sistema para confirmar a inscrição e apresentar originais e cópias dos documentos pessoais.

Também estão sendo disponibilizadas vagas de cadastro de reserva para o caso de desistência entre os inscritos. Os candidatos dessa modalidade também serão informados com datas e endereço para comparecer à sede do Banco do Povo.

Informática é o curso mais procurado

O curso com maior número de vagas ofertadas é “Informática Básica”, que terá 75 vagas distribuídas em quatro turmas (sendo duas com aula pela manhã e duas à tarde, havendo a opção de aulas de segunda à sexta-feira e apenas três dias na semana), todas com início das aulas no dia 16 de janeiro. A carga-horária é de 160 horas-aula. A idade mínima necessária é de 16 anos.

Na área de informática também são oferecidas 45 vagas de “Excel” distribuídas em duas turmas (uma de manhã e outra à tarde, com aulas duas vezes na semana. O início das turmas será no dia 17 de janeiro. A carga-horária é de 60 horas-aula. A idade mínima necessária é de 14 anos.

VEJA MAIS

Na área de moda, são oferecidas 30 vagas para o curso “Básico de Corte e Costura” (duas turmas, uma de manhã e outra à tarde), com carga-horária de 40 horas-aula, e 15 vagas de “Modelagem em Malha” (uma turma à noite), com carga-horária de 48 horas-aula. Esses cursos iniciam no dia 23 de janeiro. A idade mínima é de 16 anos.

Na área de estética, são oferecidas 15 vagas para “Corte de Cabelo: Tendências Atuais” (uma turma de manhã), com carga-horária de 40 horas-aula, e 15 vagas para “Tranças e Penteados” (uma turma à tarde), com carga-horária de 20 horas-aula. As aulas começam no dia 16 de janeiro. A idade mínima necessária é de 16 anos.

E na área de gestão, são ofertadas 15 vagas para “Formação de Preço ao Vendedor” (uma turma de manhã), com carga-horária de 18 horas-aula. As aulas começam em 18 de janeiro. A idade mínima necessária é de 16 anos.