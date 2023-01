Veja dicas para começar 2023 com um novo emprego

Ano novo, vida nova, e por que não um emprego novo? Início de ano é aquele tempo de planejar metas, e muitas pessoas definem como principal resolução conseguir o primeiro emprego, além daqueles profissionais que já estão no mercado de trabalho, mas repensam suas carreiras, buscando uma nova experiência. Este é o caso de Cassiano Lima, de 25 anos, recém formado em letras pela Universidade Estadual do Pará (Uepa) e que está à procura de um emprego em 2023.

“Quando me formei, estava estagiando em uma Organização Não Governamental (ONG) e fui contratado como professor. Mas as condições de trabalho não eram muito boas e resolvi sair. Depois trabalhei freelancer em um curso de redação de Belém, mas com as férias de final do ano, fiquei desempregado, na expectativa de ser contratado agora, em janeiro”, relata o professor.

Ele conta que, para essa busca, sempre mantém o currículo atualizado e salvo em seu celular. “Nunca se sabe quando as oportunidades podem aparecer, então é bom ter o documento salvo em PDF. Além disso, estou sempre atento aos concursos que abrem para professor de português ou literatura em todo o Estado”, conta Cassiano.

Ter sempre o currículo atualizado é uma das mudanças positivas indicadas pelo presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos - Seccional Pará (ABRH-PA), Junior Lopes. “O currículo precisa estar sempre atualizado, mas não apenas este tradicional que as pessoas costumam ter e imprimir para entregar nas empresas, mas também nos sites de busca e principalmente no LinkedIn, que é a forma que as empresas mais usam para encontrar novos profissionais hoje em dia”, defende.

“No currículo você precisa colocar seus dados pessoais corretamente; descrever seu histórico de carreira, não precisa colocar todas as experiências profissionais, mas ao menos três últimas; não precisa ter foto; é importante que seja feito num design moderno, o que pode ser feito em plataformas gratuitas na internet, como o Canvas; e por último, mas não menos importante, ter cuidado com a redação neste currículo, pois ele não pode de forma alguma conter erros de português. Já imaginou, o recrutador recebe seu currículo e a primeira coisa que vê é um erro de português? A pessoa é eliminada na mesma hora”, indica Lopes.

O presidente da entidade recomenda também a manutenção de uma boa rede de contatos de trabalho, o famoso “networking”. “É necessário manter uma rede de relacionamento ativa. Às vezes a vaga não está nos sites, mas aparece por meio dessa rede, por meio de indicações. Então o networking é importante não apenas para quem está desempregado, mas também para quem já tem um emprego, mas quer um novo”, explica.

“Quanto aos que colocaram como meta conseguir uma promoção no trabalho este ano, recomendo que este profissional se atualize, faça cursos que estejam alinhados com o perfil e necessidades da empresa. O ideal é traçar um plano de desenvolvimento de acordo com o objetivo”, finaliza Junior Lopes.

Dicas

A executiva da Fundação Estudar, Anamaíra Spaggiari, preparou cinco dicas para conseguir sua vaga no mercado de trabalho: