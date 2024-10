Preços de verduras continuam elevados em Belém, relatam feirantes

Nas feiras de Belém, os consumidores ainda se deparam com verduras mais caras, cenário que se manteve durante todo o ano. Dados do Departamento Intersindical de estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese-PA) apontam abóbora, couve e batata, como algumas das verduras com os preços mais altos. No caso da abóbora, os feirantes relatam um aumento de 100%, com o preço da saca custando em torno de R$ 50, contra a média de R$ 25 cobrada até o último ano.

A feirante, que se apresenta como Conceição, conta que chegou a comprar a saca da abóbora por R$ 10 no ano de 2023. Ela afirma que os reajustes em cima das verduras de maneira geral começaram neste ano e se mantiveram desde então. Nos cálculos do Dieese, a abóbora demonstrou o valor mais alto em feiras e supermercados, e, apesar de haver uma queda no preço pesquisado até o mês passado, os valores seguem muito caros na comparação do ano todo.

Para Conceição, os preços são influenciados pelos períodos de celebração, no caso de Belém, a festividade em torno do Círio de Nazaré, que ocorre neste mês de outubro. Ela ainda lembra que o Natal também deve provocar novas variações significativas. “Acho que não vai abaixar, vai aumentar, porque a abóbora quando chega o tempo de natal e ano novo ela vende muito rápido”, afirma.

A situação do feirante Leomar Cabral não é muito diferente, ele trabalha apenas com a comercialização de verduras e conta que, além das abóboras, outras hortaliças essenciais no dia a dia dos belenenses também mantêm os preços altos. Batata, cenoura, couve e pimentão são alguns dos exemplos que ele menciona, nessa leva de produtos encarecidos. Segundo ele, a saca da batata, vendida na média de R$ 200 até o ano passado, está custando em torno de R$ 250, e, neste ano, chegou à marca de R$ 300 na Central de Abastecimento do Pará (Ceasa).

No levantamento do Dieese, há registro de quedas no preço de algumas verduras, como a cebola (30%), cenoura (31%) e beterraba (17%). A mesma pesquisa também listou os produtos com as maiores altas, são eles: abóbora (48%), maço de couve (46%) e Jambu (38%).

Verduras em alta:

Abóbora (kg) – R$ 8

Couve (maço) – R$ 1,50 / R$ 2

Batata (kg) – R$ 8

Pimentão verde (kg) – R$ 20