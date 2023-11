Preço médio de venda de carro usado segue em queda e atinge 3º menor patamar desde janeiro

O Estudo Performance de Veículos Usados, realizado pela MegaDealer com base em dados da plataforma Auto Avaliar e divulgado pelo portal R7 nesta terça-feira (21), mostra que o preço médio de venda de carros usados segue em queda no Brasil e ficou em R$ 78.599 em outubro - terceiro menor nível desde janeiro deste ano.

Alguns fatores podem ter influenciado essa tendência de redução de preços. Ela ocorre em um cenário de aumento das vendas, como mostram números da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) que apontam expansão mensal de 4%, em um total de 911 mil carros e automóveis comerciais leves. No acumulado de 2023, o crescimento é de 4,5%.

Além disso, o cenário envolvendo carros usados pode ser reflexo ainda do programa de descontos para veículos, que foi promovido pelo governo federal no meio do ano. Um mês depois do início do plano, em julho, o tíquete médio caiu para R$ 74.706. Segundo J. R. Caporal, presidente-executivo da Auto Avaliar, considerando a competitividade do mercado atual, não há indicativos que apontem para a volta dos preços aos níveis de antes da mudança de impostos e preços dos carros novos.