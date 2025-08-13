Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Preço do pescado recua pelo terceiro mês seguido em Belém, aponta Dieese

Redução é provocada por fatores locais e internacionais, entenda

Maycon Marte
fonte

Alessandro Rodrigues, peixeiro de Belém (Carmem Helena | O Liberal)

O preço dos pescados em Belém registrou um recuo pelo terceiro mês seguido nos mercados municipais, conforme o levantamento do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese-PA). O estudo aponta que a queda mais significativa foi de aproximadamente 9%, no valor da Traíra, que pode ser explicado pela grande oferta de peixes, como avalia o peixeiro Alessandro Rodrigues. Nas feiras da capital, o vendedor relata reduções de até 28% em alguns casos, com previsão de estabilidade nos preços pelos próximos dois meses.

Rodrigues afirma que no início deste mês de agosto a oferta de peixes aumentou, o que justifica preços menores, mas avalia que, em meados de outubro, os valores voltem a subir no movimento oposto. Ele afirma que a espécie mais procurada pelos consumidores na sua venda é a Dourada, que saiu de R$ 35 para R$ 25 no último mês, uma redução de 28%. “Antes ela chegou a custar uns R$ 35, a graúda, agora está custando em média uns R$ 25 o quilo”, avalia.

Para o vendedor, o poder de compra dos consumidores também influencia nesse movimento, já que muitos continuam se recuperando dos gastos com as férias. Ao mesmo tempo, em que a redução nos preços também deve atrair o interesse pela proteína em relação as demais. “Esse é o melhor momento para compra peixe, em outubro ele dá uma sumida, fica escasso e por isso aumenta”, explica.

Além da Traíra, outras espécies também registraram quedas no mês de julho, as mais expressivas são: tainha (9,66%), pirapema (8,69%), pescada-branca (6,77%). Ainda no mês passado, algumas espécies demonstrarem aumento nos preços, com destaque para a Sarda com alta de 11,00% seguido do Curimatã (10,29%), Mapará (8,95%) e a Arraia (8,87%).

A pesquisa do Dieese considera os mercados municipais e conta com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Belém (Sedcon). Apesar da diminuição encontrada na variação mensal, a análise indica que os preços seguem em alta quando considerado o acumulado deste ano, de janeiro a julho. Nesse recorte, a maior alta registrada no preço médio do pescado chega a aproximadamente 39%.

VEJA MAIS

image Setor pesqueiro do Pará teme impacto de tarifas dos EUA
Estados Unidos são o segundo maior destino do pescado paraense e novas tarifas podem reduzir exportações

image China, Índia, Japão: com tarifa dos EUA, setores de exportação do Pará analisam novos mercados
Setores da carne, pescado, madeira e açaí enfrentam incertezas com tarifa de 50% anunciada pelos Estados Unidos e já miram países como China, Índia, Japão e cidades como Dubai para tentar compensar as perdas.

image Pará exportou US$ 15 mi de pescado para EUA em 2025 e tarifaço ameaça setor com contratos suspensos
Setor estima perdas de milhões de dólares e paralisação de barcos após EUA imporem tarifa de 50% sobre produtos do Brasil; pargo, principal espécie exportada, é a mais afetada.

Tarifas dos EUA também afetam segmento

Além de fatores naturais, o engenheiro de pesca e atual presidente da Federação Nacional dos Engenheiros de Pesca do Brasil, Marcos Brabo, defende que “a maior oferta de pescado no mercado local se dá pela paralisação das exportações aos Estados Unidos”. Na sua avaliação, esse cenário também deve afetar o preço de outras espécies de peixes menos procuradas, assim como de outras carnes, por serem substitutos ou concorrentes. Após taxar em 50% os produtos brasileiros que entram nos EUA, o presidente americano, Donald Trump, retrocedeu e isentou parte dos insumos, mas não incluiu as carnes de produção brasileira no pacote.

Brabo aponta uma readequação de toda a cadeia envolvida na pesca e comercialização do pescado, que precisará “refazer o seu planejamento a partir da realidade de um novo mercado, seja ele interno ou externo”. “As novas tarifas impostas pelo governo norte-americano criaram uma nova realidade para os empresários da pesca, que de maneira geral impacta negativamente a rentabilidade do negócio e até compromete a viabilidade de algumas pescarias, como o Pargo”, explica.

Mesmo com os benefícios de preços mais atrativos para o consumidor final de Belém, o engenheiro alerta para os efeitos decorrentes da perda de um mercado importante. Segundo ele, esse impacto deve atingir com mais força os municípios mais dependentes dessa atividade, a exemplo de Bragança, nordeste paraense.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Preço caiu

Preço do pescado recua pelo terceiro mês seguido em Belém, aponta Dieese

Redução é provocada por fatores locais e internacionais, entenda

13.08.25 19h02

mapeamento

Aplicativo Açaí no Ponto é disponibilizado para cadastro de pontos de venda de açaí em Belém

A iniciativa irá registrar informações dos estabelecimentos para planejamento de políticas públicas

13.08.25 18h29

Interesse

'Mundo está ávido para fazer negociação com o Brasil', afirma Lula

Medidas adotadas pelo presidente visam empresas prejudicadas por sanções dos EUA

13.08.25 16h13

Tem em casa?

Você sabe quanto mil cruzeiros custariam hoje? Confira o valor e se surpreenda!

Os cruzeiros foram criados em 1942 em uma tentativa de estabilizar a economia do Brasil

13.08.25 15h12

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Oportunidades de trabalho

Prefeitura de Belém abre 426 vagas em PSS para área da saúde

Há cargos para níveis médio e superior e cada candidato deve se inscrever para apenas uma função, informa a prefeitura

12.08.25 19h51

CONCURSOS DE TI

Concursos de Tecnologia da Informação têm salários de até R$ 22 mil; Pará tem 4 concursos previstos

Editais oferecem vagas para níveis médio e superior, com oportunidades em todo o país; estado do Pará concentra quatro concursos com banca definida para área de TI.

11.08.25 7h15

Qual o valor?

Você sabe quanto custa a moeda de 50 anos do Banco Central? Confira o valor!

A unidade foi produzida em aço inoxidável e revestida de bronze

27.07.25 17h00

moradia

Belém vira destaque nacional no mercado imobiliário: atratividade é impulsionada pela COP 30

A cidade subiu 17 posições no índice de demanda imobiliária, se consolidando como um novo polo de interesse

07.08.25 7h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda