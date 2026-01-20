Preço do ovo cai até 20% no último ano, em Belém

Os preços dos ovos de galinha vendidos em supermercados e feiras de Belém apresentaram uma queda significativa no final de 2025 com variações que chegaram a quase 20%. Segundo o Dieese/PA (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), apesar das oscilações mensais, o preço do produto terminou o ano em trajetória de queda. Enquanto feirantes atribuem o recuo à alta produção e à acomodação do consumo, consumidores relatam que a redução nem sempre é percebida no dia a dia e apontam preocupação com a qualidade do produto e o impacto do custo de vida no orçamento familiar.

Os dados indicam que, a partir de outubro do ano passado, os ovos sofreram um aumento de preços, mas essa alta não foi suficiente para reverter a queda acumulada ao longo do ano. Em dezembro de 2025, por exemplo, o preço médio da dúzia de ovos da marca Top registrou um aumento de 0,56% em comparação com o mês anterior. No entanto, quando analisado o balanço de janeiro a dezembro de 2025, o produto apresentou uma queda de 8,19%.

Oscilações nos preços da dúzia e da bandeja de ovos

Nos supermercados da capital, o preço dos ovos vendidos em bandejas de 30 unidades seguiu a mesma tendência. Em dezembro de 2024, a bandeja era comercializada por R$ 28,99, mas o valor foi reduzido ao longo do ano. Em outubro de 2025, o preço chegou a R$ 24,96, e em novembro, R$ 22,93. Contudo, em dezembro, houve um aumento de 1,44%, elevando o preço para R$ 23,26, ainda assim com uma queda anual acumulada de 19,77%.

Nas feiras livres e mercados municipais de Belém, os preços também apresentaram oscilações semelhantes. A bandeja com 15 ovos, que custava R$ 11,26 em dezembro de 2024, foi reduzida durante o ano, alcançando R$ 9,59 em novembro. Já em dezembro, o preço subiu para R$ 9,66, com uma leve alta de 1% frente ao mês anterior. Mesmo assim, a queda acumulada em 2025 foi de 14,21%.

Tendência de queda apesar das oscilações

O aumento de preços observado em dezembro de 2025, embora tenha sido pontual, não alterou a tendência de queda anual dos preços dos ovos. Segundo Everson Costa, supervisor técnico do Dieese/PA, a diminuição dos preços ao longo do ano de 2025 foi influenciada por diversos fatores.

"As oscilações mensais, como as observadas em dezembro, são reflexos de fatores sazonais, ajustes logísticos e variações nos custos de transporte, mas não alteram o movimento geral de redução dos preços ao longo do ano", afirmou.

Impacto da acomodação da demanda e fatores sazonais

O supervisor técnico também enfatizou que o comportamento dos preços está diretamente relacionado à adaptação do mercado e dos consumidores.

“Com a desaceleração econômica e o impacto da inflação sobre a renda das famílias, a demanda se acomodou, o que ajudou a gerar uma oferta maior do produto e, consequentemente, contribuiu para a queda nos preços", explicou Costa.

Visão dos feirantes: produção elevada e consumo menor

Feirantes entrevistados pelo Grupo Liberal confirmaram a oscilação dos preços ao longo do ano, mas destacam que 2025 terminou com valores mais baixos do que o esperado, especialmente no período natalino.

Antônio Lima, feirante e vendedor de ovos na feira da Pedreira, relata que a variação acontece de acordo com cada remessa recebida.

“O preço do ovo tá oscilando atualmente em Belém. Tem vezes que chega um pouco mais barato. Na outra remessa já vem um pouco mais caro. Assim vai. Em 2025, o preço do ovo em Belém ficou mais barato. A gente esperava aumentar em dezembro, mas ficou muito mais barato”, contou.

Segundo ele, o aumento da produção em outros estados impactou diretamente o mercado local.

Antônio Lima. (Foto: Thiago Gomes)

“Porque a produção em São Paulo foi muito grande, aí ficou mais barato. Agora em janeiro aumentou um pouquinho. A gente vende a forma de 30 ovos por R$ 20”, explicou.

Para Inácio Paulo, também feirante da Pedreira, a queda foi ainda mais expressiva na comparação com o ano anterior.

“O preço do ovo baixou bastante. Baixou mais ou menos 40% em comparação ao ano passado”, afirmou.

Apesar disso, ele avalia que o ano de 2025 terminou com preços em alta em relação aos últimos meses. “Na minha visão, o preço do ovo fechou em alta no ano de 2025. Quinze ovos a gente tá vendendo por R$ 10 e 30 ovos estamos vendendo por R$ 20”, disse.

Inácio atribui a queda anterior ao excesso de oferta. “Teve muita produção de ovo e pouco consumo. Acho que o mercado internacional tá pedindo”, avaliou.

Inácio Paulo. (Foto: Thiago Gomes)

Mesmo com a oscilação, ele afirma que as vendas não foram prejudicadas.“A oscilação de preço não afetou minhas vendas. Até melhorou um pouco. Quem comprava uma cuba compra duas. Chegou a R$ 32 uma cuba ano passado”, completou.

Visão das consumidoras: percepção de alta e preocupação com a qualidade

Entre as consumidoras, a percepção sobre o preço do ovo nem sempre acompanha os dados oficiais. A enfermeira Leonilde Soares avalia que o produto ficou mais caro e chama atenção para a qualidade oferecida no mercado.

“O ovo em Belém realmente aumentou muito de preço. Antes, a gente comprava uma cartela de ovos mais em conta. Hoje, quando a gente vai comprar mais em conta, ele já tá vencido. Quando a gente quebra, ele já não serve mais pra consumo. Todo aguado”, relatou.

Ela destaca a necessidade de atenção no momento da compra. “A gente precisa ter cuidado inclusive quando vai comprar os ovos, porque o mercado não tá muitas vezes colocando ovo com qualidade pra gente consumir”, alertou.

Segundo Leonilde, os ovos de melhor qualidade continuam pesando no orçamento.

“Uma cartela com 30 ovos bons geralmente é R$ 30, R$ 35. A gente encontra até de R$ 20, de R$ 18, mas a gente precisa ter cuidado para saber se são ovos de qualidade”, disse.

Para ela, mesmo com oscilações, o custo segue elevado. “Em 2025, pra mim, os ovos ficaram mais caros em Belém. Principalmente hoje que o custo de vida tá mais alto, as pessoas costumam alternar e um dia ter que almoçar o ovo”, afirmou.

Já a funcionária pública Keila Vale percebeu uma redução mais recentemente, já no início de 2026. “Não percebi queda no preço do ovo em Belém. Mas agora em 2026 baixou. Pago R$ 18 pela cartela. O rapaz traz aqui em casa”, contou.

Ela ressalta que os preços variam conforme o vendedor. “Tem gente que vende mais caro porque tem uma outra moça que vende na porta a R$ 22”, concluiu.

Comparativo de preços médios dos ovos de galinha

Período: últimos 12 meses

Produto: Ovos

Fonte: Pesquisas DIEESE/PA

Supermercados da capital

▸ Bandeja com 12 unidades

Preço médio (Dez/25): R$ 10,87

Preço médio (Nov/25): R$ 10,81

Preço médio (Jan/25): R$ 11,84

Preço médio (Dez/24): R$ 11,84

Variação mensal: +0,56%

Variação anual: -8,19%

▸ Bandeja com 30 unidades

Preço médio (Dez/25): R$ 23,26

Preço médio (Nov/25): R$ 22,93

Preço médio (Jan/25): R$ 28,99

Preço médio (Dez/24): R$ 28,99

Variação mensal: +1,44%

Variação anual: -19,77%

Feiras livres e mercados municipais da capital

▸ Bandeja com 15 unidades

Preço médio (Dez/25): R$ 9,66

Preço médio (Nov/25): R$ 9,59

Preço médio (Jan/25): R$ 11,26

Preço médio (Dez/24): R$ 11,26

Variação mensal: +0,73%

Variação anual: -14,21%



▸ Bandeja com 30 unidades

Preço médio (Dez/25): R$ 19,34

Preço médio (Nov/25): R$ 19,14

Preço médio (Jan/25): R$ 22,63

Preço médio (Dez/24): R$ 22,66



Variação mensal: +1,04%

Variação anual: -14,65%















