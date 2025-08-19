Preço do litro de açaí registra queda pelo terceiro mês consecutivo em Belém

Pelo terceiro mês consecutivo, o preço médio do litro de açaí consumido em Belém apresentou queda, de acordo com levantamento do Dieese/PA divulgado nesta terça-feira (19). A pesquisa, realizada em feiras livres, supermercados e pontos de venda da capital, aponta redução de 3% a quase 11% em julho de 2025, dependendo do tipo do produto.

Apesar do recuo, o balanço anual e o comparativo dos últimos 12 meses mostram que o açaí ainda apresenta preços elevados. Entre janeiro e julho de 2025, o litro do tipo médio acumulou aumento de 26,68%, enquanto a variação em 12 meses chegou a 54,10%. No caso do açaí tipo grosso, o produto acumula alta de 22,96% no ano e 38,92% em 12 meses.

As pesquisas indicam que os preços do açaí variam conforme o tipo (médio ou grosso) e o ponto de venda. Na última semana de julho, o litro do tipo médio foi encontrado entre R$ 20,00 e R$ 25,00 nas feiras e entre R$ 28,00 e R$ 29,99 nos supermercados. Já o litro do tipo grosso oscilou entre R$ 38,00 e R$ 50,00 nas feiras e entre R$ 36,00 e R$ 38,00 nos supermercados.

Mesmo com a redução registrada em julho, os reajustes superam mais que o dobro da inflação acumulada nos sete primeiros meses de 2025, estimada em 3%, e também estão acima da inflação acumulada em 12 meses, calculada em 5,3%.

O Dieese aponta que novas quedas nos preços podem ocorrer com a chegada da safra, mas fatores como tarifas e custos de produção devem continuar influenciando a formação final do preço do açaí aos consumidores.

Evolução do preço do litro de açaí – tipo médio

Julho/2024: R$ 18,89

Dezembro/2024: R$ 22,98

Janeiro/2025: R$ 26,02

Junho/2025: R$ 30,25

Julho/2025: R$ 29,11

Evolução do preço do litro de açaí – tipo grosso

Julho/2024: R$ 29,57

Dezembro/2024: R$ 33,41

Janeiro/2025: R$ 35,67

Junho/2025: R$ 46,00

Julho/2025: R$ 41,08

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia